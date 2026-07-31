Hedwiges Maduro avance Robin van Persie comme nouveau sélectionneur de l’équipe des Pays-Bas. Avec un entraîneur expérimenté à ses côtés, cela constitue une option intéressante, explique-t-il dans un entretien avec Sportnieuws.nl.

Maduro ne voit pas en Michael Reiziger un candidat approprié. « Je ne sais pas si cela sera un succès. C’est difficile à dire. S’ils optent pour un entraîneur intérimaire, alors je pense que ce sera plutôt Ruud van Nistelrooij. C’est vraiment une figure de proue et il fait déjà partie du staff de l’équipe des Pays-Bas. »

L’ancien international néerlandais avance alors une option qui a encore à peine été évoquée. « Je n’ai pas encore entendu le nom de Robin van Persie non plus. On peut facilement en faire une figure de proue avec Dick Advocaat à ses côtés. Pourquoi pas ? Tous les deux travaillent très bien ensemble, comme cela s’est avéré. »

« Là, Van Persie peut travailler avec les meilleurs joueurs. Il a une vision qui correspond à cela. Les joueurs des Pays-Bas peuvent l’appliquer plus facilement que ceux de Heerenveen ou de Feyenoord », ajoute Maduro à son analyse sur le poste de sélectionneur.

Arne Slot a longtemps été dans le viseur de la KNVB. L’ancien entraîneur de Feyenoord et de Liverpool se concentre pour l’instant sur le football en club et n’occupera donc pas, pour le moment, le poste de sélectionneur.

« Pour l’instant, il doit continuer tranquillement avec un club. C’est encore un entraîneur trop important et il a cette envie de se montrer encore ailleurs. C’est un entraîneur formateur et il doit être sur le terrain tous les jours. C’est précisément sa force », selon Maduro.

La KNVB espère pouvoir nommer rapidement un sélectionneur. La recherche a commencé fin juin, lorsque Ronald Koeman a démissionné après l’élimination des Pays-Bas en seizièmes de finale de la Coupe du monde.