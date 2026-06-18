Le capitaine de l’Écosse, Andy Robertson, anticipe un rendez-vous « extrêmement exigeant » face au Maroc lors de la 2^e journée de la phase de groupes de la Coupe du monde 2026, au stade Gillette.

Lors de la conférence de presse d’avant-match, programmée vendredi soir (heure de la côte Est des États-Unis), il a déclaré : « Le Maroc sera un adversaire aussi coriace que le Brésil. Nous connaissons bien leurs atouts et nous devrons donner le meilleur de nous-mêmes pour obtenir le résultat escompté. »

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Dans des propos rapportés par le journal écossais The Herald, l’ancienne star de Liverpool a évoqué l’ambition de se qualifier pour le tour suivant : « Nous essayons de ne pas trop y penser, car nous avons des tâches très difficiles à accomplir. Mais je ne pense pas qu’un seul joueur ou membre du staff technique ait pu éviter de se poser la question. Nous voulons être la première équipe à réaliser cet exploit pour notre pays, et c’est un sentiment formidable. »

Il a ajouté : « Nous mesurons la difficulté de la tâche. Nous affrontons l’une des meilleures équipes du monde (le Maroc), mais nous sommes convaincus de pouvoir rendre chaque match indécis. Si nous y parvenons et que nous livrons notre meilleure performance, je pense que nous pourrons atteindre notre objectif. »

« Le meilleur arrière droit »

Interrogé sur Achraf Hakimi, star du Paris Saint-Germain et du Maroc, Robertson a confié : « Je ne peux que le féliciter. J’admire beaucoup ce qu’il réalise en ce moment. Le défier sera donc un vrai défi. Quel joueur formidable ! Je pense que c’est le meilleur arrière droit du monde, avec Nuno Mendes de l’autre côté au Paris Saint-Germain. »

Il a ajouté : « Nous les avons affrontés deux fois ces deux dernières années en Ligue des champions, et ces matchs ont été exceptionnels ; c’est un vrai plaisir de les regarder. Tout le monde prend plaisir à le regarder jouer : sa liberté d’action, sa capacité à surgir dans votre camp en un éclair puis à revenir aussitôt défendre le sien. J’ai donc beaucoup d’admiration pour tout ce qu’il accomplit… J’espère simplement que le match contre l’Écosse sera l’un de ses rendez-vous les plus tranquilles ici. »

S’agissant de la dangerosité globale du Maroc, il a ajouté : « Je pense qu’ils sont tous dangereux. C’est le plus grand compliment que je puisse leur faire. Ils possèdent de la qualité à tous les postes, avec tant de bons joueurs qu’il serait vain de se focaliser sur un seul, car un autre surgira pour vous punir. Leur milieu de terrain est particulièrement talentueux. Au lieu de citer un ou deux éléments, je préfère souligner que, collectivement, ils formeront un adversaire extrêmement coriace. »

Il conclut : « C’est une équipe formidable, et il n’y a aucune raison qu’elle soit différente de ce qu’elle était par le passé. Nous croyons en notre niveau ; nous devons montrer que nous sommes une équipe difficile à battre. Si nous y parvenons sur la plus grande scène, j’espère que nous en sortirons vainqueurs. »