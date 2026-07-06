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Hussein Hamdy

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Roberto Martínez révèle ce qui nourrit son enthousiasme pour l’hymne national portugais

R. Martinez
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Conflit émotionnel

L'Espagnol Roberto Martínez, sélectionneur du Portugal, a affirmé que la confrontation avec son ancienne équipe nationale, « La Roja », constituait un match complexe tant sur le plan footballistique qu'émotionnel.

À la tête de la sélection portugaise depuis trois ans, il l’a conduite en quarts de finale de l’Euro 2024 puis en finale de la Ligue des nations, qu’il a remportée aux dépens de l’Espagne.

Les images de Roberto Martínez entonnant l’hymne national portugais avec ferveur avant les matchs retiennent l’attention. Interrogé à ce sujet, le technicien aconfié au journal espagnol « Marca » : « L’hymne est extrêmement important et revêt une signification toute particulière pour l’équipe nationale. D’ailleurs, certains passages des paroles sont même inscrits sur les murs du centre d’entraînement. »

Le sélectionneur a ensuite expliqué les raisons de ce geste : « Ce n’est pas une question politique, mais cela représente des millions de Portugais, au Portugal et à l’étranger, qui soutiennent une équipe de football. »

Interrogé sur la façon dont il avait géré l’absence de paroles de l’hymne espagnol avant la rencontre, il a répondu avec humour : « C’est très simple : l’hymne national espagnol ne comporte pas de paroles, il n’y a donc rien à chanter. »

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