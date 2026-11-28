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Roberto Mancini formule un souhait à l’occasion de ses 62 ans, qu’il a fêtés hier.

Le sélectionneur de l’Italie a déclaré dans un entretien au Corriere dello Sport : « J’ai dit que je gagnerais la Coupe du monde, comme j’avais dit que nous gagnerions l’Euro ? On ne peut pas chercher à remporter quelque chose si l’on n’y croit pas jusqu’au bout. Quand nous avons construit notre première sélection, personne ne croyait en nous. Nous étions septièmes ou huitièmes en Europe. On disait que Verratti et Jorginho ne pourraient pas jouer ensemble, et ils ont formé un milieu de terrain fantastique. Nous sommes restés quatre ans sans perdre un match. Nous avons donc construit une équipe, nous avons bien joué, très bien même, et maintenant nous devons faire aussi bien. »

Mancini revient ensuite sur son départ de la sélection en août 2023, lorsqu’il a accepté l’offre lucrative de l’Arabie saoudite : « À l’origine de tout cela, il y a eu un manque de communication entre le président Gravina et moi. Depuis quelques mois, je pensais qu’il avait l’intention de me remplacer dès les premières difficultés. Nous parlions du staff depuis des mois et je laissais couler, je faisais comme si de rien n’était. Pendant ce temps, les semaines passaient et les problèmes restaient sans solution. Nous en avons reparlé après la Ligue des nations aux Pays-Bas, sans parvenir à une conclusion, puis il y a eu un mois de silence. »

« J’ai alors commencé à discuter avec les Saoudiens, qui s’étaient manifestés bien avant. Un ami m’avait appelé des mois plus tôt pour m’en parler et me proposer une solution de ce genre. Je l’avais même envisagée. J’ai eu tort de ne pas démissionner après la Ligue des nations, mais, sincèrement, je ne voulais pas partir. J’aurais voulu rester, je n’avais pas l’intention de partir, mais il arrive parfois certaines choses. Je pense avoir commis une erreur, surtout dans mon appréciation de certains points qu’il fallait aborder. Si nous l’avions fait, il ne se serait probablement rien passé. J’aurais dû prendre un avion pour Rome et m’expliquer avec le président. »

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« Quand ai-je compris que j’avais fait une grosse connerie ? Tout de suite, mais je ne pouvais plus revenir en arrière. L’aventure en Arabie s’est révélée extrêmement compliquée. Si Luca Vialli avait été là, nous aurions discuté et nous aurions donc réglé beaucoup de choses. »

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« Après le départ de Spalletti, ai-je demandé à Gravina de me reprendre ? Je n’avais pas aimé la façon dont les choses s’étaient terminées. Beaucoup de mes collègues n’ont pas apprécié le choix de Malagò ? Ce n’est que de la jalousie. Ces choses arrivent tous les jours dans les clubs : licenciements, démissions, retours. J’ai reconnu mon erreur sans chercher de circonstances atténuantes ni d’excuses. J’ai tenté de m’expliquer et j’ai présenté mes excuses à plusieurs reprises. »

« Cette année, suis-je revenu à la tête de l’Italie grâce au cas Pirlo ? La première fois aussi, c’était comme ça. Je n’étais pas le sélectionneur pressenti, c’était Carlo Ancelotti. Ils se sont tournés vers moi quand il a fait un autre choix. Suis-je un homme chanceux ? Il faut un peu de chance de temps en temps. »

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« J’ai été contraint de convoquer des jeunes qui n’avaient pas encore joué en Serie A, puisque la part des Italiens est tombée à 30 %. C’est un pourcentage embarrassant. Je ne peux rien faire d’autre que chercher des jeunes qui ont le potentiel pour progresser. Et je dois prendre des risques en les faisant jouer dans des matches importants. Certains jeunes ont d’énormes qualités, mais ils ont besoin de temps et d’expérience pour les exprimer. Pour moi, l’aspect technique compte avant tout. C’est ce qui m’intéresse quand je choisis un joueur. Ensuite, j’essaie de comprendre à quel poste il peut être le meilleur, mais seul le terrain peut me donner la réponse. »

« Les clubs n’ont aucun intérêt pour la sélection nationale, qui doit trouver ses solutions toute seule. Cela ne sert à rien de nous plaindre d’une situation qui s’est installée depuis au moins 20 ans. Nous devons simplement trouver des joueurs et leur donner de l’expérience, quitte à perdre quelques matches. Expliquez-moi pourquoi les propriétaires étrangers devraient s’intéresser à notre sélection nationale. »

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« La dernière défaite en Belgique ? Elle nous a fait mal. Au départ, nous aurions signé pour un tel parcours, mais une fois arrivés là, nous espérons toujours aller plus loin. Nous avons mérité notre défaite contre la Belgique. J’ai revu le 4-1 pour comprendre les raisons d’une telle défaite. Pendant 45 minutes, ils n’ont pas fait plus que nous. Deux ou trois épisodes ont changé le match. Nous avons fait preuve d’un peu de légèreté dans certaines situations défensives. Je crois que les deux matches contre la Belgique se révéleront plus importants et plus formateurs que les deux contre la France. »

« Quel est le joueur qui n’a pas tenu ses promesses, celui sur qui j’aurais parié mais qui m’a déçu ? Sans remonter trop loin, je pense que Zaniolo a un potentiel important. Quand je l’ai appelé en sélection, au premier entraînement, il ressemblait à un enfant qui jouait avec des adultes. Au troisième, c’était un adulte qui jouait avec des adultes. Aujourd’hui, compte tenu de ses qualités physiques et techniques, il devrait être une star du football italien. Après le dernier épisode, est-ce que je considère son expérience en sélection comme terminée ? Non. J’appelle ceux qui jouent bien au moment de composer la liste, ceux qui peuvent apporter quelque chose à l’équipe. Et avec moi, Nico s’est toujours bien comporté, indépendamment des problèmes personnels qu’il a eus. J’espère qu’il fera tout son possible pour revenir. J’aime les joueurs atypiques parce que ce sont eux qui font la différence. Nous pouvons travailler tous les principes et toutes les tactiques que nous voulons et que nous connaissons, mais certains matches sont finalement décidés par ceux qui savent jouer. On n’y peut rien. On ne peut pas penser dominer à chaque fois. Il faut aussi savoir souffrir et, si l’on a un joueur qui possède ce petit quelque chose en plus, il peut décider du match sur une action. »

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« Qui remportera le Scudetto ? Je pense que ce sera la Roma. Les supporters de la Lazio seront contents ? Je crois que l’Inter est la meilleure équipe. J’avais beaucoup confiance en Naples au début, mais l’équipe a eu trop de blessés. Quant à la Lazio, je peux dire ceci : ne pariez pas sur son effondrement. »