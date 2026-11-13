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L’Italie a signé une victoire historique contre la France en Ligue des nations à San Siro, mais la soirée a bien failli être éclipsée par une confusion insolite au moment de tirer un penalty. Roberto Mancini est revenu sur le malentendu au sein de l’équipe qui a conduit le mauvais des frères Esposito à tirer un penalty crucial lors de cette victoire 3-1.

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Pagaille à San Siro : les frères inversent les rôles

Le choc de Ligue des nations entre l’Italie et la France a été marqué par une scène insolite impliquant les frères Esposito. Menée après un but précoce de Michael Olise consécutif à une erreur de Gianluigi Donnarumma, l’Italie a réagi. Francesco Pio Esposito a égalisé, mais la confusion s’est accentuée lorsque l’Italie a obtenu son premier penalty de la soirée. Sebastiano Esposito s’est chargé de le tirer à la place de son frère, mais sa tentative est passée à côté du but, laissant les supporters et le staff technique s’interroger sur ce choix dans le feu de l’action.

Mancini a ensuite fait allusion à cette confusion, laissant entendre que le mauvais frère s’était chargé de la première tentative. La revanche est toutefois venue rapidement : Davide Frattesi a donné l’avantage à l’Italie avant que Pio ne transforme avec sang-froid un second penalty plus tard dans le match pour sceller la victoire 3-1. « Le tireur de penalty ? C’était Pio, mais la prochaine fois, ils ne se tromperont plus », a déclaré Mancini à Sky Sport Italia.

Pio pressenti pour entrer dans l’histoire de l’Italie

Pio Esposito est considéré comme un joueur capable, à terme, de s’attaquer au record de buts de Gigi Riva avec l’Italie, qui tient toujours avec 35 réalisations. Si la sélection nationale a besoin de l’apport de tout son effectif, le potentiel du jeune attaquant devant le but suscite l’espoir de le voir dépasser un jour cette marque, restée intacte depuis des décennies.

« Espérons qu’il marque beaucoup plus de buts. Gigi Riva est à 35 depuis une éternité... Espérons que quelqu’un le dépasse. Nous avons besoin des buts de Pio et de ceux des autres aussi, mais il peut marquer beaucoup », a-t-il déclaré.

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L’Italie renverse la situation après un départ difficile

Mancini a salué la force mentale de son équipe après que l’Italie a surmonté un début de match cauchemardesque pour signer une victoire marquante en renversant la situation. Menée dès la 10e minute sur un but de Michael Olise, l’Italie a semblé vulnérable dans les premiers instants avant de retrouver son calme et de prendre le contrôle de la rencontre pendant les 90 minutes restantes. Mancini a reconnu que ce coup dur initial aurait pu déstabiliser une équipe moins sûre d’elle et a salué la capacité de ses joueurs à rectifier rapidement leur organisation tactique pour inverser la tendance.

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« C’était une grande victoire. Nous avons été menés après 10 minutes, nous avons encore souffert pendant quelques minutes, mais nous sommes ensuite revenus dans le match et avons très bien réagi. Nos milieux étaient un peu trop écartés, ce qui risquait de laisser passer le ballon, mais après 20 minutes, le match a complètement changé », a expliqué le sélectionneur.

Cap sur le choc face à la Belgique

Malgré les célébrations à San Siro, l’Italie n’a pas encore terminé le travail. Elle est actuellement en tête du groupe avec dix points, mais un déplacement difficile à Bruxelles l’attend dimanche. Mancini s’est empressé de rappeler à ses joueurs que leur première place restait fragile et qu’ils ne pouvaient pas compter uniquement sur leur avantage dans les confrontations directes avec la France s’ils voulaient être certains de terminer en tête.

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« À Bruxelles, nous devons obtenir un résultat, sinon ce match n’aura servi à rien. Nous devons progresser en tant qu’équipe et faire revenir les supporters derrière nous », a-t-il déclaré.