Partager Suivez GOAL sur Google

Roberto Mancini s’est confié sur les tensions internes qui ont conduit à son départ surprise de la sélection italienne en 2023, avouant avoir aussitôt regretté sa décision. L’entraîneur sacré à l’Euro 2020 est revenu pour un deuxième mandat à la tête de l’Italie. Il revient aujourd’hui sur la rupture de communication qui l’avait temporairement éloigné de son pays.

Publicité

Comment le dialogue s’est rompu avant le départ de Mancini en 2023

Dans un entretien accordé au Corriere dello Sport, Mancini est revenu sur son départ soudain de la sélection en août 2023. Quelques semaines plus tard, il prenait les rênes de l’Arabie saoudite, mais il a fermement nié avoir signé ce contrat avant de quitter l’Italie.

Son départ découlait plutôt d’une rupture du dialogue avec Gabriele Gravina, alors président de la Fédération italienne de football (FIGC). Les discussions sur l’encadrement de Mancini ont traîné pendant des mois sans aboutir. Elles se sont poursuivies après une campagne de Ligue des nations, avant un mois de silence.

Mancini a aussitôt regretté de ne pas être allé à Rome

Interrogé sur un éventuel accord préalable avec l’Arabie saoudite, Mancini a rejeté cette idée et mis en cause le manque de communication avec Gravina.

« Non, je ne l’avais pas fait, non. À l’origine de tout cela, il y avait un manque de communication entre le président Gravina et moi, a déclaré Mancini. Je pensais qu’il avait l’intention de me remplacer au premier problème. Nous parlions de l’encadrement depuis des mois, et je continuais à éluder le sujet, en faisant comme si tout allait bien. »

Publicité Publicité

« Pendant ce temps, les semaines passaient et les problèmes restaient sans solution. Nous avons repris la discussion après la Ligue des nations aux Pays-Bas, mais nous ne sommes parvenus à aucune conclusion. Puis il y a eu un mois de silence. »

Related Topics

Il a reconnu avoir mal jugé la situation et regretté de ne pas avoir rencontré Gravina en personne. « Honnêtement, je ne voulais pas partir. J’aurais aimé rester ; partir n’était pas mon intention, a poursuivi l’ancien entraîneur de Manchester City. Mais parfois, les choses arrivent. Je pense avoir commis une erreur, surtout dans la façon dont j’ai évalué certains problèmes qu’il fallait régler. »

« Si nous nous en étions occupés, rien de tout cela ne serait probablement arrivé. J’aurais dû prendre l’avion pour Rome et mettre les choses au clair avec le président. »

Publicité

Interrogé sur le moment où il avait compris que quitter l’Italie était une erreur, Mancini a reconnu l’avoir regretté immédiatement, ajoutant que Gianluca Vialli aurait pu contribuer à éviter la rupture. « Immédiatement. Mais à ce stade, je ne pouvais plus revenir en arrière, a-t-il dit. Si Luca avait été là, nous aurions discuté et réglé beaucoup de choses. »

Un retour mouvementé à la tête de l’Italie

Mancini est revenu à la tête de l’Italie l’été dernier, dans un contexte de grands bouleversements à la FIGC. Paolo Maldini et le conseiller Leonardo avaient d’abord choisi Andrea Pirlo, mais après l’échec de cet accord, le nouveau président de la FIGC, Giovanni Malago, a nommé Mancini, ce qui a poussé Maldini et Leonardo à démissionner .

Publicité

Ce statut de second choix lui a rappelé le début de son premier mandat. « La même chose s’était produite la première fois, s’est souvenu Mancini. Je n’étais pas l’entraîneur désigné. C’était Carlo [Ancelotti]. Ils se sont tournés vers moi quand il a choisi autre chose. »

Trouver de la régularité pour son deuxième mandat

De retour sur le banc de l’Italie, Mancini doit désormais trouver de la régularité après un début de deuxième mandat contrasté : il a remporté trois de ses six premiers matches et terminé troisième du groupe de l’Italie en Ligue des nations.