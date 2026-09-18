Roberto Mancini convoque neuf (!) débutants avec l’Italie ; des visages connus font leur retour après des années

Le sélectionneur de l’Italie, Roberto Mancini, a dévoilé sa liste de 34 joueurs pour les prochains matches de Ligue des nations. Le technicien de 61 ans a retenu pas moins de neuf nouveaux.
Massimo Pessina (Bologne), Daniele Ghilardi (AS Rome), Michael Kayode (Brentford), Eddy Kouadio (AC Monza), Alessandro Romano (Cagliari), Issa Doumbia (Sporting Portugal), Sebastiano Esposito (Sassuolo), Antonio Vergara (Naples) et Mohamed Ali Zoma (FC Nuremberg) sont appelés pour la première fois.
À noter également que Nicolò Fagioli (Fiorentina) et Nicolò Zaniolo (Udinese) figurent de nouveau dans la Squadra Azzurra pour la première fois depuis octobre 2024. Rolando Mandragora, qui a quitté la Fiorentina cet été pour rejoindre le Torino, fait son retour pour la première fois depuis mars 2021.
L’Italie reçoit la Belgique le 25 septembre au Stadio Olimpico, avant de se déplacer trois jours plus tard en Turquie pour y affronter la sélection turque. Le 2 octobre, le déplacement en France est au programme, avant que Bologne n’accueille trois jours plus tard le « retour » face à la Turquie.
Liste de l’Italie
Gardiens : Gianluigi Donnarumma (Manchester City), Marco Carnesecchi (Atalanta), Guglielmo Vicario (Juventus) Massimo Pessina (Bologne).
Défenseurs : Alessandro Bastoni (Inter), Riccardo Calafiori (Arsenal), Diego Coppola (Paris FC), Honest Ahanor (Crystal Palace), Giovanni Di Lorenzo (Naples), Daniele Ghilardi (AS Rome), Gianluca Mancini (AS Rome), Michael Kayode (Brentford), Federico Dimarco (Inter), Giorgio Scalvini (Atalanta), Eddy Kouadio (Monza).
Milieux : Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (AS Rome), Issa Doumbia (Sporting Portugal), Nicolò Fagioli (Fiorentina), Davide Frattesi (Lazio), Rolando Mandragora (Torino), Alessandro Romano (Cagliari), Sandro Tonali (Tottenham Hotspur) ;
Attaquants : Francesco Pio Esposito (Inter), Daniel Maldini (Cagliari), Sebastiano Esposito (Sassuolo), Samuele Inácio (Borussia Dortmund), Mohamed Alì Zoma (FC Nuremberg), Moise Kean (Como), Giacomo Raspadori (Atalanta), Nicolò Cambiaghi (Bologne), Gianluca Scamacca (Atalanta), Antonio Vergara (Naples), Nicolò Zaniolo (Udinese).