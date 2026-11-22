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L’entraîneur de Tottenham Hotspur, Roberto De Zerbi, a couvert d’éloges le jeune Luca Williams-Barnett après sa première titularisation décisive. Samedi, le joueur de 18 ans a mené Tottenham à une victoire 2-0 contre Ipswich Town, ouvrant le score avant d’offrir une superbe passe décisive à Dominic Solanke.

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Le joueur formé au club saisit sa chance en Premier League

Les appels à faire jouer l’international anglais des moins de 19 ans s’étaient multipliés au cours de 12 mois difficiles pour Tottenham, plus d’un an après ses débuts en équipe première à 16 ans. Après deux entrées en jeu prometteuses, De Zerbi avait arrêté son choix 10 jours avant le match de samedi contre Ipswich : il allait lui offrir sa première titularisation en Premier League.

Williams-Barnett a ouvert le score à la 15e minute , avant de conclure un slalom en seconde période par une passe décisive pour Solanke.

De Zerbi explique son choix de l’associer à Maddison et ses exigences défensives

De Zerbi a expliqué qu’associer étroitement l’adolescent à James Maddison était essentiel pour lui permettre de jouer librement. Jeudi, il lui avait également donné des consignes strictes concernant ses efforts défensifs.

« Luca est un joueur à part, a déclaré De Zerbi. Je ne suis pas surpris, car son talent est plus grand que vous ne le pensez. Il a très bien joué. Je pense qu’il a de la chance, car il évolue dans un grand club, avec des coéquipiers de haut niveau. »

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« J’avais décidé il y a 10 jours de faire jouer Luca aujourd’hui et, dans mon plan, Maddison et lui devaient être très proches, parler le même langage et jouer ensemble. Je pensais que l’expérience de Maddison pouvait être importante. Son comportement pouvait aider Luca à jouer librement. »

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« Et jeudi, j’ai parlé à Luca et je lui ai demandé deux choses. Seulement deux choses. De jouer comme lorsqu’il joue au parc avec ses amis, avec la même liberté. »

« Et de jouer et de travailler dur sans le ballon, comme [Ousmane] Dembele, comme Raphinha, comme [Lamine] Yamal, parce que le football évolue et que les premiers défenseurs sont les attaquants. Même s’ils ont remporté le Ballon d’Or, les joueurs talentueux, quels qu’ils soient, doivent travailler sur le terrain. »

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Des vidéos sur YouTube à l’origine de la comparaison avec Yamal

De Zerbi estime que le joueur de 18 ans pourra un jour atteindre le niveau du prodige du FC Barcelone, Yamal. Il voit dans sa préparation décontractée dans le bus de l’équipe le signe d’un état d’esprit rare.

« Oui, je le pense », a-t-il répondu lorsqu’on lui a demandé si Williams-Barnett pouvait atteindre le niveau de Yamal. « Et l’une des plus belles choses que j’aie vues dans ma carrière… Je l’ai vue aujourd’hui dans le bus, entre le centre d’entraînement et le stade. Il était tout près de moi et, pendant que nous allions au stade, il regardait Ronaldinho, [Eden] Hazard et Neymar sur YouTube. »

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« Je me suis dit que c’était quelqu’un à part, parce que si, une heure et trente minutes avant de faire vos débuts en Premier League, vous regardez Ronaldinho, Hazard, Neymar, tous ces joueurs talentueux… Le football, c’est magique, non ? »

Allier créativité et travail alors que les attentes grandissent

Après avoir transformé de brèves entrées en jeu en une première titularisation décisive, Williams-Barnett doit désormais gagner une place de titulaire régulière aux côtés de coéquipiers expérimentés comme Maddison et Solanke.

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Le message de De Zerbi est toutefois clair : la créativité ne suffira pas. Pour suivre l’exemple d’attaquants d’élite comme Yamal, le jeune joueur devra constamment associer son audace balle au pied à un travail sans relâche lorsqu’il n’a pas le ballon.