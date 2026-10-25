Roberto De Zerbi salue la mentalité d’élite de Mateus Fernandes, Tottenham met fin à la malédiction de Stamford Bridge

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L’entraîneur de Tottenham, Roberto De Zerbi, a salué le changement d’état d’esprit de son groupe après sa prestation convaincante dans l’ouest de Londres. Le technicien italien a mis en avant la performance de Mateus Fernandes, resté calme tout au long d’un derby londonien sous haute tension, marqué par des esprits qui se sont échauffés en seconde période.

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Fernandes brille lors d’un rare succès à Stamford Bridge

Tottenham a livré une leçon tactique pour décrocher une rare victoire 2-0 contre Chelsea, sa deuxième seulement en Premier League à Stamford Bridge en 36 ans. L’équipe a tiré pleinement parti d’une prestation disciplinée et d’un moment d’égarement de Cole Palmer pour faire taire le public local. De Zerbi a salué la combativité de son groupe sur le terrain, distinguant Fernandes pour la qualité exceptionnelle de ses 90 minutes.

« J’aime voir mes joueurs se battre sur le terrain. Fernandes a joué 90 minutes avec beaucoup de qualité. Je veux le voir jouer avec de la personnalité, prendre du plaisir avec le ballon. Il peut faire une erreur, ce n’est pas grave. Je veux voir cette personnalité dans mon équipe. Nous sommes un grand club. Ces derniers temps, les résultats n’ont pas été très bons, mais nous sommes un club de premier plan. Nous devons montrer de la personnalité. Nous devons montrer de la force mentale », a déclaré De Zerbi.

La jeunesse porte le renouveau de Tottenham

En supériorité numérique, Tottenham a doublé la mise grâce à un superbe exploit individuel de Mathys Tel, qui a repiqué depuis l’aile gauche avant de tromper Penders. Ce but a couronné une prestation individuelle impressionnante et mis en lumière l’influence grandissante des jeunes talents du club. De Zerbi a souligné que leur progression occupait une place centrale dans sa vision à long terme pour l’équipe.

« Changer l’état d’esprit du groupe, changer les performances des joueurs, surtout des joueurs les plus fragiles, peut-être des plus jeunes. Mateus Fernandes a peut-être été l’un des meilleurs joueurs sur le terrain, tout comme Mathys Tel. Archie Gray est plus jeune, mais il est plus mûr dans sa mentalité. Je suis très, très heureux. Nous voulons progresser, progresser, progresser, être meilleurs match après match, semaine après semaine. Nous avons assez souffert », a-t-il ajouté.

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Tottenham met enfin fin à sa malédiction à Stamford Bridge

Tottenham s’est présenté à Stamford Bridge avec un bilan désastreux, n’y ayant gagné qu’une seule fois depuis 1990, lors d’une victoire 3-1 en 2018. De Zerbi a toutefois affirmé avec force que son groupe actuel ne devait pas porter le poids des échecs de ses prédécesseurs. Il a insisté sur le fait que toute l’attention restait tournée vers l’avenir et la construction d’une nouvelle identité pour le club du nord de Londres.

« Nous ne sommes pas responsables des résultats du passé. Nous sommes très heureux d’avoir gagné ce match pour eux, très fiers pour le club. Mais je pense que nous travaillons à changer la mentalité de notre club ces dernières saisons », a expliqué De Zerbi.

Les hommes de De Zerbi visent une nouvelle victoire dans un derby

Tottenham est remonté à la douzième place du classement, ce qui a nettement renforcé le moral et la confiance de l’ensemble du groupe. De Zerbi voudra voir ses joueurs conserver ce nouvel élan et cette combativité lors de leurs prochaines rencontres de championnat, afin de poursuivre leur progression au classement. Pour leur prochain grand rendez-vous, les joueurs de Tottenham retrouveront la compétition samedi prochain à domicile face à leurs rivaux londoniens de Crystal Palace. Ce match leur offrira une occasion idéale de prolonger leur série de victoires devant leur public.