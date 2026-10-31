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Roberto De Zerbi a qualifié Sandro Tonali d’« incroyable » après la victoire 2-0 de Tottenham face à Crystal Palace, réduit à dix, samedi soir. Ce succès est le troisième consécutif des Spurs. L’entraîneur de Tottenham a également salué en Luca Williams-Barnett « un très, très grand talent » après avoir offert au joueur de 18 ans ses débuts en Premier League, mais il a reconnu que son équipe devait se montrer plus dure si elle voulait viser la perfection.

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De Zerbi estime que Tonali « comptait double » pour Tottenham

Tottenham a pris le contrôle après l'expulsion de Jean-Philippe Mateta pour un tacle tardif sur Micky van de Ven, puis Archie Gray et Jan Paul van Hecke ont marqué. Le but de Van Hecke est le premier inscrit de la tête en position assise dans l'histoire de la Premier League.

Lors de sa conférence de presse d'après-match, De Zerbi a déclaré : « Je suis très heureux de notre prestation, parce que nous avons montré que nous étions une équipe mature, avec des idées claires. Nous n'avons pas concédé de contre-attaque, peut-être une seule en seconde période. Nous nous sommes créé énormément d'occasions. Si nous voulons viser la perfection, nous devons être plus tueurs, non ? C'est une question individuelle, parce que si je suis numéro neuf ou numéro 10, je veux marquer. Mais je ne peux rien reprocher aux joueurs. Nous améliorons notre condition physique. Tonali a été incroyable aujourd'hui, exceptionnel. Nous avons joué avec deux joueurs de plus. Tonali comptait double aujourd'hui. »

Gray, Fernandes et Marmoush également salués

De Zerbi a ensuite salué plusieurs autres joueurs. Il a ajouté : « Mais nous progressons avec Archie Gray, avec Robertson, les deux défenseurs centraux ont été très bons pour prendre le contrôle du match. Mateus Fernandes a encore livré une très bonne prestation. Marmoush et Solanke ont été très bons, surtout lorsque nous perdions le ballon. C'est donc un signe clair qu'ils étaient bien dans le match. Kudus et Mathys Tel ont été très bons. Je pense donc qu'ils progressent et que l'équipe progresse. L'équipe progresse. »

Gray a été remplacé à la mi-temps malgré son ouverture du score. De Zerbi a expliqué qu'il avait reçu un carton jaune et qu'il ne voulait pas prendre le risque d'une seconde sanction.

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Williams-Barnett fait ses débuts en Premier League

Entré en jeu en fin de match, Williams-Barnett aurait pu délivrer une passe décisive si Mohammed Kudus n'avait pas manqué son occasion devant le but. Interrogé sur le plaisir qu'il éprouvait à donner leur chance aux jeunes joueurs, De Zerbi a répondu : « Oui, mais mon parcours parle de lui-même. Quand je travaille avec de jeunes joueurs talentueux, cela ne change rien pour moi. J'ai pensé que c'était le bon moment pour lui, car c'est son premier match en Premier League. Mais au vu de ses qualités, c'est un très, très grand talent. »

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Lorsqu'on lui a fait remarquer que l'adolescent s'était montré inspiré, il a répondu : « Oui. C'est un très, très grand talent. Il est très jeune, mais c'est un grand talent. »

Tottenham apprend encore à déjouer les blocs bas

De Zerbi a reconnu que Tottenham n'était pas encore prêt à déjouer un bloc bas comme celui de Palace : « Peut-être que dans deux ou trois mois, nous atteindrons le niveau nécessaire pour mieux jouer face à un bloc bas. »

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Il a également rappelé à ses joueurs qu'ils étaient derniers du classement avant le match contre Coventry : « Mais nous ne pouvons pas oublier où nous étions il y a deux semaines. »