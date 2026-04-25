Roberto De Zerbi s'est entretenu avec Xavi Simons après la rencontre et a livré un point précis sur la blessure du joueur

Roberto De Zerbi, l’entraîneur de Tottenham Hotspur, a fait le point sur la blessure de Xavi Simons après la rencontre face aux Wolverhampton Wanderers. Le technicien italien a indiqué que le milieu de terrain néerlandais ressentait encore de la douleur, mais qu’il se sentait déjà un peu mieux.

Après environ une heure de jeu, le joueur comptant 34 sélections avec les Oranje a connu un coup du sort : en duel avec Hugo Bueno, il a trébuché et tordu son genou. L’ancien du PSV a immédiatement poussé un cri de douleur.

Il a immédiatement saisi son genou, la douleur se lisant clairement sur son visage. Pendant un instant, l’espoir d’une simple entorse a germé, notamment quand il s’est relevé. Mais les apparences sont trompeuses : après s’être relevé, son genou restait trop douloureux. Le milieu offensif s’est à nouveau allongé et a finalement été évacué sur civière.

À l’issue de la rencontre remportée 1-0 par les Spurs, De Zerbi a fait le point sur les blessures : outre Simons, l’attaquant français Randal Kolo Muani a également ressenti une douleur musculaire.

« Pour Solanke, ce n’est pas très grave. Je ne sais pas combien de matchs il va devoir manquer. Mais j’aimerais savoir comment va Xavi, car une blessure au genou, c’est toujours différent d’une blessure musculaire », a expliqué De Zerbi.

L’Italien a toutefois conclu sur une note d’espoir : « Il avait mal. Mais je viens de lui parler il y a deux minutes. Il se sent mieux qu’au moment où il s’est blessé », a déclaré De Zerbi à propos du Néerlandais.

Les examens médicaux des prochains jours diront si le Néerlandais pourra rapidement retrouver les terrains.