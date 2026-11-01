Roberto De Zerbi révèle le secret de la métamorphose de Tottenham après la fin d’une série de 616 jours sans victoire

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L’entraîneur de Tottenham Hotspur, Roberto De Zerbi, s’est confié sur le changement de culture au sein de son effectif, à l’origine d’une nette amélioration des résultats en Premier League. Après un été marqué par des investissements massifs, l’Italien estime que ses joueurs sont enfin passés d’un groupe d’individualités talentueuses à une équipe soudée.

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Un voyage à Marbella à l’origine de la cohésion retrouvée

Tottenham a livré une prestation sérieuse pour battre Crystal Palace, réduit à dix, 2-0 samedi. Le club a ainsi signé trois victoires consécutives en championnat pour la première fois depuis 616 jours. Le technicien italien a désigné un voyage à Marbella en milieu de saison comme le tournant pour un effectif qui avait accueilli dix nouveaux joueurs lors d’une campagne de recrutement estivale de 380 millions de livres (509 millions de dollars), financée par la famille Lewis. De Zerbi a souligné que le changement d’état d’esprit avait été tout aussi important que l’évolution tactique ces dernières semaines.

« Je pense que nous jouions déjà bien avant la trêve internationale. Peut-être pas pendant 90 minutes, mais nous jouions très bien pendant de nombreuses phases de jeu. Nous ne marquions pas. Nous encaissions un but stupide, puis nous perdions notre énergie. Nous perdions notre état d’esprit. Nous perdions la cohésion nécessaire entre les joueurs. Si l’on compare Tottenham avant et après la trêve internationale, nous jouons maintenant en équipe. Avant la trêve, nous jouions comme un groupe de très bons joueurs, mais pas comme une équipe », a révélé De Zerbi, cité par ESPN.

Gray brille à un poste qui n’est pas le sien

Archie Gray continue d’impressionner à Tottenham, malgré son utilisation à un poste qui n’est pas le sien. Le joueur de 20 ans a de nouveau été aligné au poste d’arrière droit, pour la neuvième fois cette saison. Il a récompensé la confiance de son entraîneur par une prestation dominante et un but décisif de la tête. Son après-midi a toutefois pris fin à la pause, lorsque De Zerbi a choisi de le remplacer pour éviter un éventuel carton rouge après un avertissement reçu en début de match.

« Il progresse beaucoup. Depuis le match contre Manchester United, il joue très, très bien, comme un joueur mûr. Je ne voulais pas prendre le risque qu’il reçoive un autre carton jaune. Je suis désolé, parce qu’il jouait très bien. J’ai expliqué pourquoi j’avais pris cette décision, mais je pense que c’était la bonne à ce moment-là », a expliqué l’entraîneur de Tottenham au sujet de la progression du jeune joueur.

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Des renforts défensifs retrouvent la forme

L’émergence de Gray comme option fiable en défense a permis au club de gérer le retour de Pedro Porro avec une extrême prudence. Le vainqueur espagnol de la Coupe du monde a été gêné par un problème persistant aux ischio-jambiers, qui lui a fait manquer le début de saison, avant une rechute lors d’une défaite contre Aston Villa en septembre. Porro a désormais repris l’entraînement collectif et devrait être disponible pour le prochain match contre Leeds United.

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De Zerbi a insisté sur l’importance du dialogue avec les joueurs pendant leur convalescence, précisant que Porro avait joué un rôle déterminant dans la décision concernant sa participation face à Palace. « Pedro est prêt. Nous n’avons pas pris de risques. Après en avoir discuté avec lui, il a décidé avant le match de ne pas débuter et il a été très honnête avec moi. Je l’apprécie beaucoup, parce que la Premier League se joue sur 38 matches, pas sur un seul », a indiqué l’entraîneur.

La concurrence s’intensifie pour les places de titulaire

La profondeur de l’effectif de Tottenham s’est encore illustrée en seconde période, lorsque Porro et Destiny Udogie ont occupé les deux côtés de la défense. L’arrivée d’Andy Robertson libre en juin a offert une solution de repli dont le club avait grand besoin pour Udogie, confronté à divers problèmes physiques tout au long de l’année. La régularité de Robertson permet à De Zerbi de faire tourner ses arrières latéraux sans baisse de niveau, un luxe dont ses prédécesseurs au club n’ont pas toujours bénéficié.

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Udogie doit désormais parvenir à rester en forme pour retrouver durablement sa place dans le onze de départ. De Zerbi a clairement indiqué qu’il attendait du défenseur italien qu’il retrouve le rythme grâce à un entraînement régulier. « Avec Udogie, j’espère que nous pourrons travailler plusieurs semaines d’affilée. Jusqu’à présent, cela n’a pas été possible », a ajouté l’entraîneur.