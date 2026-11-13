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Roberto De Zerbi a été officiellement récompensé pour l’impact décisif qu’il a eu à Tottenham Hotspur en remportant le titre d’entraîneur du mois d’octobre en Premier League. Sous la houlette du technicien italien, le club du nord de Londres a nettement redressé la barre et s’est éloigné du bas du classement.

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Un mois d’octobre réussi relance Tottenham

La Premier League a confirmé que De Zerbi avait été élu entraîneur du mois d’octobre 2026. Tout au long du mois, De Zerbi a mené son équipe à trois victoires et un match nul, une série de résultats qui a permis au club de sortir de la zone de relégation.

Cette distinction marque un moment historique pour le staff technique du club. L’Italien devient le premier entraîneur de Tottenham à recevoir cette récompense individuelle depuis Ange Postecoglou, qui l’avait remportée trois mois de suite, d’août à octobre 2023, lors de sa première saison en Premier League.

De Zerbi salue le travail collectif

La série d’invincibilité de Tottenham en octobre a commencé par un nul 1-1 contre Manchester United, avant que des victoires convaincantes face à Coventry (3-1), Chelsea (2-0) et Crystal Palace (2-0) ne lui permettent de remonter au classement. S’exprimant sur le site officiel de Tottenham Hotspur, De Zerbi a tenu à attribuer le mérite à ses joueurs et au staff.

« Je me sens bien, je suis heureux. Je veux remercier mes joueurs et mon club, parce que le mérite ne me revient pas. Vous savez, quand on est entraîneur, on travaille avec beaucoup, beaucoup de personnes, et il est juste de remercier tout le monde », a déclaré De Zerbi aux médias officiels du club.

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De la lutte pour le maintien à la remontée en milieu de tableau

Une telle reconnaissance aurait semblé improbable après un début de saison difficile, au cours duquel Tottenham n’avait remporté aucun de ses six premiers matches, ne décrochant que trois nuls pour trois défaites. Mais son redressement en octobre a permis au club du nord de Londres de s’éloigner de la zone dangereuse et de grimper à la 11e place avec 12 points.

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« Les cinq premiers matches de cette saison n’ont pas été assez bons et, à partir du match contre Manchester United, nous avons changé les choses : nous avons changé notre comportement, la qualité de notre jeu et la qualité des prestations des joueurs. Je suis très fier de cette réaction », a ajouté l’entraîneur italien lors de son discours de remerciement.

Rebondir après la trêve internationale

La dynamique de Tottenham a toutefois connu un coup d’arrêt début novembre avec une décevante défaite 1-0 sur la pelouse de Leeds United. De Zerbi cherchera désormais à ramener son équipe sur le chemin de la victoire après la trêve internationale en cours. Le club du nord de Londres reprendra la compétition en accueillant Ipswich Town le 21 novembre, avant de se déplacer à Sunderland le 29 novembre.