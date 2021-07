Roberto Carlos : "Luke Shaw était le meilleur joueur de l'Euro"

Roberto Carlos a été impressionné par le niveau du défenseur anglais au Championnat d'Europe et estime qu'aucun joueur n'a été meilleur que lui.

Roberto Carlos considère que Luke Shaw a été "le meilleur joueur" de l'Euro 2020, l'arrière gauche de Manchester United et de l'Angleterre ayant gagné le surnom de "Shawberto Carlos" grâce à ses performances. Ce surnom lui avait déjà été attribué par le passé, quand celui-ci enchaînait les matches de très haut niveau en défense.

Les discussions Dybala-Juventus accélèrent

L'article continue ci-dessous

Sa réputation s'est renforcée lors d'une course mémorable jusqu'à la finale d'un tournoi international majeur, le défenseur anglais fournissant trois passes décisives et inscrivant un but en finale de la compétition, avant de subir une terrible désillusion aux tirs au but contre l'Italie. Shaw peut compter le vrai Roberto Carlos parmi sa collection toujours croissante de fans, l'emblématique Brésilien racontant à GQ à quel point il a été impressionné par les performances du joueur de Manchester United.

​

"Il doit continuer à jouer comme ça. C'est important"

"Il était le meilleur joueur du tournoi. Il doit continuer, il doit continuer à jouer comme ça. C'est important", a confié l'auriverde. Ce même Roberto Carlos s'attend à ce que l'Angleterre soit encore meilleure au Qatar lors du Mondial 2022. "J'ai regardé tout l'Euro et l'équipe d'Angleterre a très bien joué. Perdre fait partie du jeu, du football, et j'espère vraiment qu'ils pourront bien faire à la Coupe du monde. S'ils peuvent maintenir ces normes, ils méritent de gagner un trophée", a analysé l'ancien du Real Madrid.

L'Angleterre sera parmi les prétendants l'hiver prochain, mais un certain nombre d'autres nations chercheront également à briller. Lorsqu'on lui a demandé quel joueur il avait hâte de voir, Roberto Carlos a déclaré : "Je pense que ce seront les mêmes joueurs que d'habitude : Kylian Mbappe, Nicolo Barella, Gianluigi Donnarumma, Cristiano Ronaldo, Messi et, bien sûr, Neymar". Cristiano Ronaldo étant déjà âgé de 36 ans, cette Coupe du Monde devrait qui plus est être la dernière de sa riche carrière.