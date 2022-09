"Roberto Carlos a déformé des générations de défenseurs", Frank Leboeuf regrette les défenseurs d'antan

Le champion du monde 1998 regrette que les défenseurs ne soient plus vraiment des défenseurs.

Dans une interview accordée au Journal du dimanche, Frank Leboeuf regrette l'évolution du poste de défenseur au cours des dernières années : « Prenez Trent Alexander-Arnold. J'adore le gars, ses qualités offensives. Mais défensivement, c'est niveau Ligue 2. Il n'y a que le système de Klopp qui lui convienne. Quand ça fonctionne moins, comme cette saison, on ne voit que ses lacunes défensives. J'ai envie de le prendre avec moi pour travailler les bases. Je lui dirais : « Tourne la tête et regarde derrière toi, ça ira déjà mieux. » C'est Roberto Carlos qui a déformé des générations de défenseurs. »

Leboeuf préfère ainsi les défenseurs à l'ancienne, avec un style de jeu rugueux : « Un joueur comme Nicolas Pallois me plaît. C'est un méchant qui donne l'impression de jouer encore dans les années 1990. J'aime ceux qui y vont franchement. À l'inverse, jouer sans filet comme le font parfois Marquinhos et Sergio Ramos, je ne m'y serais pas risqué : il faut savoir dégager le ballon à l'autre bout du terrain. »

Par ailleurs, Frank Leboeuf confie quel est le style de jeu qu'il préfère regarder : « Celui de Jürgen Klopp, intense et vertical. Tout le contraire de Chelsea, qui a été ennuyeux avec José Mourinho, Antonio Conte et encore avec Tuchel. À quoi ça sert de faire 850 passes si tu tires trois fois ? Les équipes qui jouent au hand m'agacent. À moins d'être Pep Guardiola et d'avoir 1 milliard pour bâtir. Récemment, Brendan Rodgers s'est félicité du jeu de passes de son équipe qui venait de prendre 6-2 à Tottenham ! À 2-2, son milieu défensif Wilfred Ndidi a perdu un ballon donné alors qu'il avait trois adversaires sur le dos. Si j'avais fait pareil à Deschamps, il m'aurait tué ! »