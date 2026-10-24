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Robert Lewandowski a désigné les deux jeunes talents qui retiennent actuellement son attention, estimant que le prodige du FC Barcelone Lamine Yamal remportera de futures distinctions individuelles. L’attaquant de légende a toutefois reconnu être tout aussi impressionné par l’ascension fulgurante de Michael Olise, la star du Bayern Munich.

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Lewandowski prédit un grand avenir à Yamal

L’ancien attaquant du FC Barcelone Lewandowski n’a guère de doutes sur le potentiel de Yamal. Depuis son éclosion, le joueur de 19 ans a fait sensation dans le monde du football et est devenu un élément clé en club comme en sélection. L’attaquant polonais estime que l’ailier possède tout ce qu’il faut pour être un jour sacré meilleur joueur du monde.

Interrogé sur le potentiel du jeune joueur, Lewandowski s’est dit convaincu que le joueur formé à La Masia est destiné à remporter la plus haute distinction individuelle du football. « Bien sûr, je croise les doigts pour que Lamine remporte le Ballon d’Or, parce qu’il est incroyable, surtout à son âge. Mais si l’on compare la situation actuelle à celle d’avant, c’est un peu différent », a déclaré Lewandowski dans son entretien avec The Athletic.

Une course au Ballon d’Or plus ouverte que jamais

Sans s’attarder sur sa propre histoire avec le Ballon d’Or, Lewandowski a évoqué avec franchise l’évolution de la course à la plus prestigieuse récompense individuelle du football. Il a reconnu regretter l’époque marquée par la rivalité acharnée entre Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, lorsque la lutte se jouait presque à coup sûr entre deux ou trois grands favoris au sommet de leur sport.

À l’inverse, Lewandowski a souligné que la compétition était devenue bien plus ouverte et imprévisible. Au lieu d’être dominée par un duo, elle compte aujourd’hui de nombreux prétendants crédibles. « Aujourd’hui, ce que je vois, c’est que la course est un peu plus ouverte. On peut peut-être même trouver dix joueurs et avancer des arguments pour expliquer pourquoi chacun d’eux pourrait remporter ce Ballon d’Or », a-t-il déclaré.

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Lewandowski impressionné par l’impact de Michael Olise

Mais si Yamal suscite un grand engouement, Lewandowski suit également la Bundesliga de près. L’attaquant expérimenté a reconnu avoir été bluffé par les performances d’Olise à l’Allianz Arena. Lewandowski, qui évolue actuellement en Major League Soccer, n’a pas caché son admiration pour l’ancien joueur de Crystal Palace. « Olise, pour moi, c’est : “Waouh.” C’est un joueur qui change le cours des matches. Et je trouve que le travail et la complicité entre [Harry] Kane, Olise et [Luis] Díaz fonctionnent à la perfection », a expliqué le Polonais.

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« Mais je suis impressionné de voir qu’Olise est ce type de joueur. Il a un immense avenir. Je sais que tout le monde parle de Lamine, mais j’essaie parfois de m’intéresser à d’autres joueurs et de voir des choses que tout le monde ne voit pas encore. Pour moi aussi, si (Olise) avait marqué un ou deux buts en Coupe du monde, il serait probablement également favori pour remporter le Ballon d’Or, aux côtés de Lamine ou de Harry Kane. »

Précision et prise de décision au Bayern

Pour un finisseur aussi efficace que Lewandowski, c’est surtout l’intelligence d’Olise balle au pied qui ressort. L’ailier a déjà inscrit 9 buts et délivré 4 passes décisives en dix apparitions, toutes compétitions confondues, avec le club allemand cette saison. Cette efficacité a aidé le Bayern à conserver la tête du classement de Bundesliga en ce début de saison.

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Lewandowski a désigné la maturité du Français comme sa qualité la plus remarquable. « Ses décisions sont parfaites. Il maîtrise le timing, il sait quand tirer pour marquer, quand faire la passe et quel type de passe effectuer. J’adore regarder jouer Lamine, mais aussi Olise », a-t-il ajouté.