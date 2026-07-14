Robert Eenhoorn a paraphé un contrat colossal en faveur du Feyenoord

Depuis mardi, le Feyenoord est devenu l’actionnaire majoritaire du stade De Kuip, détenant désormais plus de 95 % des parts. L’information a été officialisée par le club via ses canaux de communication institutionnels.

Dans la salle du conseil d’administration du stade, le directeur général Robert Eenhoorn et le directeur financier Pieter Smorenburg ont signé, au nom du club, l’achat de nouvelles actions. L’acquisition du stade De Kuip par le Feyenoord est ainsi officiellement finalisée.

Le club se félicite de cette opération décisive pour son avenir. « Cette signature marque l’aboutissement d’un processus de plusieurs années au cours duquel le club et le stade ont exprimé leur volonté de poursuivre leur collaboration. Les premières étapes concrètes menant à l’unification réalisée aujourd’hui ont été franchies à l’été 2024, avec la signature d’une lettre d’intention entre le club et le stade. »

Des négociations approfondies entre toutes les parties ont ensuite conduit au feu vert pour l’opération, lorsque la grande majorité des actionnaires de De Kuip a approuvé la fusion lors d’une Assemblée générale extraordinaire (AGE) mi-juin 2026. Le 1er juillet dernier, l’Autorité néerlandaise de la concurrence et des marchés (ACM) a également approuvé officiellement la fusion entre le club et le stade. »

« Cette union permet à Feyenoord de débloquer immédiatement des fonds pour rattraper le retard d’entretien et améliorer le confort, l’ambiance ainsi que les opportunités commerciales. Le club anticipe aussi le long terme, afin qu’un Kuip rénové demeure le cœur battant de Feyenoord pour de nombreuses années. »

La finalisation de ce dossier est à mettre au crédit de Dennis te Kloese, parti au club mexicain CF Monterrey en début d’été. Eenhoorn n’a eu qu’à apposer sa signature.