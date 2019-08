Robben : "Guardiola ? Le meilleur de tous les entraineurs"

L'ancien ailier néerlandais est revenu sur sa longue carrière comme joueur et a désigné Pep Guardiola comme le meilleur coach qu'il a eu.

Prié de classer les coaches avec lesquels il a pu travailler durant sa carrière, Arjen Robben, légende du , estime que Pep Guardiola est au-dessus de José Mourinho et de Carlo Ancelotti.

Pour rappel, l'ailier néerlandais (35 ans) a décidé de raccrocher les crampons en mai dernier et au terme d'une brillante carrière. Il clôt ce chapitre de sa vie avec plein de bons souvenirs et une collection très riche de médailles.

Robben, qui a connu des passages à et au avant de partir pour l' en 2009 pour une période de 10 ans, a eu la chance de travailler avec certains des plus grands techniciens du circuit. Lorsqu'il lui a été demandé lors de la soirée Sport Bild Award qui figurerait en haut de la liste, le Hollandais a répondu : "C'est difficile, bien sûr. Mais si vous me demandez qui était le meilleur, je dirais Pep Guardiola. C'est celui avec qui j'ai le plus apprécié travailler. En football, il est simplement brillant."

«Quand Pep est arrivé, j'avais déjà 30 ans. Vous essayez juste de rester constant et de ne pas décliner. Mais sous sa direction je me suis encore amélioré, a-t-il justifié. J'ai soudainement joué dans des positions où je n'avais jamais pensé jouer. Il était le meilleur. "

Suite au départ à la retraite de Robben, le Bayern a décidé de miser sur un autre joueur créatif et qu'il voit comme le digne successeur du Hollandais volant. Le joueur en question c'est Philippe Coutinho. Il est arrivé en provenance de Barcelone dans le cadre d'un prêt et qui inclut une option d'achat de 120 millions d'euros.

L'article continue ci-dessous

En voyant son ancien maillot n ° 10 endossé par un autre, Robben a déclaré: "J'ai reçu un très bon appel de Brazzo [Hasan Salihamidzic], il m'a dit que Coutinho voulait le 10. J'ai répondu que je ne voulais que le meilleur pour le club et si le 10 est bon pour lui, c'est génial et ils doivent le lui attribuer. Coutinho est un joueur de classe mondiale, il aidera certainement le club. Un super transfert. Il aura besoin de temps, mais avec ses qualités, il réussira. ”

Robben suivra de loin cette saison qui verra son ancien club partir vers de nouvelles conquêtes. Il a hâte de profiter d'un repos bien mérité après en avoir fini avec les exigences du haut niveau. "La décision d'arrêter a été très, très difficile pour moi. Mais au bout du compte, je pense que c'est la bonne, a déclaré Robben. Je veux me reposer et passer plus de temps avec la famille. Il est également bon de ne rien avoir à faire avec le football si vous avez vécu si longtemps en tant que professionnel. Puis, après s'être bien reposés, on verra."

L'ex-international néerlandais a conclu en confiant qu'il est tenu de rendre à sa famille tout ce qu'elle lui a apporté durant son long parcours de joueur : "J'ai commencé comme professionnel à l'âge de 16 ans et en se consacrant à ce métier 24 heures sur 24, tous els jours. La famille a dû participer et il est maintenant temps de lui rendre tout ça. Nous avons profité pleinement des vacances. Maintenant, les enfants retournent à l'école et la vie quotidienne recommence."