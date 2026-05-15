Selon De Telegraaf, Rob Dieperink fait l’objet d’une enquête. L’arbitre néerlandais et officier VAR international a été interpellé à Londres après la rencontre de Ligue Europa Conférence entre Crystal Palace et la Fiorentina, soupçonné de trois infractions, dont une agression sexuelle sur mineur. Entre-temps, la police londonienne a classé sans suite toutes les accusations contre Dieperink, faute de preuves.

Dieperink officiait en tant que VAR le 9 avril lors du quart de finale opposant Crystal Palace à la Fiorentina. Selon The Sun, « un officiel de l’UEFA » aurait eu des contacts avec un jeune de dix-sept ans à l’hôtel et aurait tenté de l’emmener dans sa chambre. Il y aurait également eu des attouchements.

Pendant la rencontre, le jeune homme s’est présenté de lui-même à la police. À son retour à l’hôtel, Dieperink a été interpellé en présence d’autres responsables de l’UEFA, puis emmené pour être interrogé et finalement relâché tandis que l’enquête se poursuivait.

Selon la correspondance entre son avocat et les autorités britanniques, deux chefs d’accusation – communications à caractère sexuel avec un mineur et possession d’une photo ou pseudophoto d’un mineur – ont été rapidement abandonnés, puis la troisième, l’agression sexuelle présumée, a également été classée sans suite, faute de preuves.

Selon les informations disponibles, Dieperink a immédiatement coopéré à l’enquête et mis son téléphone et son ordinateur portable à la disposition des autorités. La KNVB a été informée peu après les faits et a décidé de le maintenir en fonction pour les matchs aux Pays-Bas.

Sur le plan international, cette affaire a de lourdes conséquences pour Dieperink. La FIFA a décidé de ne pas emmener Dieperink – qui est habituellement le VAR attitré de l'arbitre Danny Makkelie – à la Coupe du monde au Canada, au Mexique et aux États-Unis. La fédération internationale de football affirme ne vouloir que des officiels à la réputation irréprochable. Le Français Willy Delajod a finalement été ajouté à la liste des officiels en tant que VAR supplémentaire.

Un porte-parole de la KNVB a rappelé que chaque signalement de comportement inapproprié est pris au sérieux : « Rob Dieperink a coopéré pleinement dès le début et a fait preuve de transparence envers la KNVB. Sur la base de toutes les informations disponibles, nous ne voyons aucune raison de ne pas le désigner pour les matchs du championnat néerlandais », a indiqué la fédération.

L’arbitre a lui-même réagi auprès dujournal De Telegraaf : « Je suis profondément attristé d’avoir été accusé à tort. Les accusations ont été réfutées et l’affaire a été classée sans suite après une enquête adéquate et approfondie. Il est regrettable que la FIFA ait décidé de ne plus me désigner pour la Coupe du monde. »