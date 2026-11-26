Vous souhaitez accéder à votre service de streaming habituel avec davantage de sécurité, ou depuis une autre région du monde où vous pourriez rencontrer des restrictions géographiques ? Un réseau privé virtuel (VPN) peut alors s’avérer très utile.

Contournez instantanément les restrictions géographiques régionales et regardez des matchs de football en direct du monde entier sur votre plateforme de streaming préférée Regardez le foot partout VPN sûr et ultra rapide Chiffre votre connexion Internet et vous aide à accéder à votre contenu favori. Protégez jusqu’à 10 appareils simultanément Connectez jusqu’à 10 appareils en même temps. Adresse IP dédiée Obtenez votre propre adresse IP unique pour une couche de sécurité supplémentaire.

Procurez-vous un VPN fiable. Choisissez un fournisseur de VPN de confiance et téléchargez son application sur votre appareil (ordinateur, téléphone ou tablette).

Choisissez un fournisseur de VPN de confiance et téléchargez son application sur votre appareil (ordinateur, téléphone ou tablette). Choisissez l’emplacement du serveur. Sélectionnez un serveur VPN dans le pays où le match est officiellement diffusé.

France Digiturk

Connectez-vous au serveur. Activez le VPN et connectez-vous au serveur choisi pour modifier votre localisation numérique (adresse IP).

Activez le VPN et connectez-vous au serveur choisi pour modifier votre localisation numérique (adresse IP). Rendez-vous sur le service du diffuseur officiel. Accédez au site internet ou ouvrez l’application de streaming officielle de la chaîne sportive qui détient les droits de diffusion.

Accédez au site internet ou ouvrez l’application de streaming officielle de la chaîne sportive qui détient les droits de diffusion. Connectez-vous et trouvez le direct. Créez un compte ou identifiez-vous auprès du diffuseur officiel pour obtenir un accès complet et profiter du match !

Rizespor - Kasımpaşa : heure du coup d’envoi

Super Lig - Journée 13 27 nov. 2026 - 12:00 Caykur Didi Stadyumu

Rizespor reçoit Kasımpaşa au Caykur Didi Stadyumu de Rize, en Süper Lig. Cette rencontre de championnat oppose une équipe de milieu de tableau à un poursuivant situé dans la première moitié du classement.

Rizespor occupe la dixième place et reste sur une victoire 2-0 sur le terrain d’Amed Sportif. Avant cela, l’équipe entraînée par Recep Ucar avait battu Erzurumspor FK 2-1 et fait match nul 0-0 contre Kocaelispor.

Son bilan sur les cinq derniers matches reste toutefois contrasté. Après la défaite 4-3 contre Trabzonspor, Rizespor s’est incliné sur le terrain de Corum FK. Sa défense a soulevé des interrogations à plusieurs reprises durant cette période.

Kasımpaşa se déplace en tant que cinquième du classement et a récemment trouvé son rythme sous Alfred Schreuder. Sa victoire 2-1 contre Alanyaspor était sa quatrième lors des cinq derniers matches officiels.

Auparavant, Kasımpaşa avait fait match nul 2-2 contre Beşiktaş et gagné 2-0 sur le terrain de Gaziantep FK. L’équipe s’est aussi imposée 3-1 contre Corluspor 1947 en Coupe.

Une équipe à domicile moins en forme affronte donc un adversaire qui ne perd presque plus. Retrouvez ci-dessous toutes les informations sur la chaîne, le streaming et l’heure du coup d’envoi pour suivre la rencontre.

Cette semaine : qu’en est-il de Rizespor et de Kasımpaşa ?

Rizespor compte deux victoires, un nul et deux défaites sur ses cinq derniers matches de championnat. L’équipe a récemment gagné 2-0 sur le terrain d’Amed Sportif, après avoir battu Erzurumspor FK 2-1. À sa défaite 4-3 contre Trabzonspor s’ajoute un nul 0-0 face à Kocaelispor. Au total, Rizespor a marqué huit buts et en a encaissé sept.

Kasımpaşa a remporté quatre de ses cinq derniers matches et fait un nul, sans concéder de défaite. L’équipe a récemment battu Alanyaspor 2-1, fait match nul 2-2 contre Beşiktaş et gagné 3-1 contre Corluspor 1947 en Coupe. Son bilan est de 10 buts marqués pour quatre encaissés, avec deux matches sans encaisser de but.

Rizespor - Kasımpaşa : compositions

Rizespor - Kasımpaşa : forme des équipes

Rizespor - Kasımpaşa : bilan des confrontations directes

Rizespor - Kasımpaşa : classements