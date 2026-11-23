Partager Suivez GOAL sur Google

La star algérienne Riyad Mahrez est revenue sur le devant de la scène face à son ancien club, Al-Ahli Saudi, en jouant un rôle majeur dans la victoire spectaculaire d'Al-Shamal, club qatari, sur le score de 3-2, lors de la cinquième journée de la Ligue des champions de l'AFC Élite. Un match marqué par une remontée historique de l'équipe qatarie, qui était menée de deux buts.

Publicité

La star algérienne Riyad Mahrez est revenue sur le devant de la scène face à son ancien club, Al-Ahli Saudi, en jouant un rôle majeur dans la victoire spectaculaire d'Al-Shamal, club qatari, sur le score de 3-2, lors de la cinquième journée de la Ligue des champions de l'AFC Élite. Un match marqué par une remontée historique de l'équipe qatarie, qui était menée de deux buts.

Dans des déclarations à la presse, Mahrez a évoqué ses sentiments après la victoire contre Al-Ahli, soulignant que la rencontre n'avait pas été facile du tout, compte tenu de la valeur de l'équipe saoudienne, mais aussi de la présence de plusieurs joueurs qui vivent leur première expérience dans la compétition asiatique.

« Dieu merci. Ce n'était évidemment pas facile, Al-Ahli reste un grand club, et beaucoup de joueurs disputent cette compétition pour la première fois. Alors, être mené de deux buts puis réussir à revenir au score, c'est une petite performance, et nous en sommes heureux », a déclaré l'international algérien.

Il a ajouté : « Le plus important pour nous, et pour moi aussi, c'est la qualification. Nous devons essayer d'atteindre le prochain tour, si Dieu le veut. »

Publicité Publicité

Mahrez est également revenu sur la dimension émotionnelle de cette rencontre, lui qui a défendu les couleurs d'Al-Ahli pendant trois saisons et y a remporté plusieurs trophées. Il a assuré que ce match avait une saveur particulière pour lui, même s'il tenait à le gagner.

Related Topics

« Bien sûr, comme je l'ai déjà dit, il y a de l'émotion et des sentiments, parce que c'était face à mon ancienne équipe. J'ai joué trois ans là-bas et nous avons gagné ensemble quelques titres. Les choses auraient pu mieux se terminer entre Al-Ahli et moi, mais c'est le football », a-t-il expliqué.

Et de poursuivre : « Pour ma part, je voulais gagner ce match, non pas parce que c'était contre mon ancienne équipe, mais parce que c'est la Ligue des champions asiatique. Et le plus important pour moi, comme je l'ai dit, c'est la qualification. »

Publicité

L'ancien capitaine de la sélection algérienne a tenu à adresser un message particulier aux supporters d'Al-Ahli, qui entretiennent toujours une relation privilégiée avec lui malgré son départ du club. Il a assuré que l'affection était réciproque et que les supporters n'étaient pas responsables de la manière dont s'est achevée son aventure avec le club saoudien.

« Les supporters d'Al-Ahli occupent une place spéciale et importante dans mon cœur, et bien sûr, ce qui s'est passé n'est pas de leur faute. Je sais très bien qu'ils m'aiment beaucoup, et c'est réciproque », a confié Mahrez.

Publicité

Le joueur algérien a conclu : « Merci à eux pour leur soutien pendant toutes ces années, et encore aujourd'hui. Maintenant, nous avançons et nous nous tournons vers l'avenir, Dieu merci. »