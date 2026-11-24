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River Plate a établi un premier contact avec le gardien d’Al-Hilal Yassine Bounou, sa priorité pour 2027. Le club argentin prépare déjà l’après-Santiago Beltran : le prometteur gardien suscite un vif intérêt en Europe, notamment de la part d’Aston Villa et de l’Atlético de Madrid.

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Des émissaires se rendent en Arabie saoudite

Selon TyC Sports, des dirigeants de River Plate se sont rendus en Arabie saoudite pour informer Bounou qu’il était leur priorité au poste de gardien pour l’année prochaine. Si le club de Buenos Aires reste concentré sur la victoire dans le Torneo Clausura et la qualification pour la Copa Libertadores, ses dirigeants préparent déjà 2027. En prenant les devants, ils seront prêts si Beltran part lors d’un prochain mercato.

La star marocaine rêve de River Plate

Bounou, 35 ans, est actuellement sous contrat avec le club saoudien d’Al-Hilal jusqu’en juillet 2028, ce qui compliquerait normalement tout transfert. Mais l’international marocain est un supporter déclaré de River Plate et a plusieurs fois exprimé son désir d’en garder les buts, ce qui donne au club argentin une raison supplémentaire d’engager des discussions à l’avenir.

Dans un entretien accordé en 2023 au média argentin, Bounou avait déclaré : « C’est quelque chose qu’il me reste encore à faire, honnêtement. C’est l’un de mes rêves et j’aimerais qu’il se réalise un jour. Je ne veux pas le faire simplement pour porter l’écusson. Je veux arriver et être performant. Si je ne le ressentais pas ainsi, je n’irais pas. »

De grands clubs européens suivent le jeune gardien

River Plate prend les devants parce qu’un transfert de Beltran semble de plus en plus probable . Après avoir brillé tout au long de l’année, le jeune gardien a été convoqué par Lionel Scaloni pour les matches amicaux de l’Argentine avant la Coupe du monde. Il a fait ses débuts en sélection A lors d’une victoire contre le Honduras.

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Selon le même article, son profil rare a attiré l’attention d’Aston Villa et de l’Atlético de Madrid. Le club espagnol cherche un remplaçant alors que Jan Oblak pourrait rejoindre l’Arabie saoudite. Si River Plate ne s’opposera pas à son départ en cas d’offre convaincante, ses dirigeants négocient actuellement une prolongation de contrat jusqu’en décembre 2030 afin d’augmenter le salaire et la clause libératoire de Beltran, dont le contrat actuel court jusqu’en 2027. Les dirigeants du club de Nunez n’ouvriront des discussions que pour des offres d’au moins 15 millions de dollars.

Des négociations officielles attendues en janvier

Les négociations officielles pour Bounou devraient commencer en janvier. Son attachement à River Plate devrait faciliter les discussions avec Al-Hilal. Même si le principal mercato européen s’ouvre au milieu de l’année, River Plate sait que des clubs intéressés pourraient mettre sa détermination à conserver Beltran à l’épreuve cet hiver. Quelle que soit la date du départ de Beltran, recruter Bounou permettrait aux deux gardiens de se disputer la place de titulaire début 2027.