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Rivaldo met de côté la rivalité historique entre le Brésil et l'Argentine pour apporter son soutien à Lionel Messi

Argentine vs Égypte
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É.-U.
Suisse
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« C'est précisément ce genre de spectacle que les supporters viennent chercher lors d'une Coupe du monde. »

La légende brésilienne Rivaldo a tenu à saluer la performance de Lionel Messi et de l’équipe d’Argentine, qualifiée pour les quarts de finale de la Coupe du monde 2026 après sa victoire 3-2 sur l’Égypte mardi soir.

Sur son compte Instagram, l’ancien Ballon d’Or a salué la combativité des deux équipes, déclarant : « Quelle ténacité, quelle volonté de gagner, quel combat, quel dévouement de la part de tous ! C’est exactement ce que les supporters s’attendent à voir lors d’une Coupe du monde. »

L’ancienne star brésilienne a rendu un hommage appuyé au capitaine argentin, ajoutant : « Quant à Lionel Messi, cela va de soi. Quel joueur ! À 39 ans, il dispute sa sixième Coupe du monde et continue d’afficher la même passion sous le maillot argentin ; il hurle, il se bat, il pleure, et une fois encore, il fait la différence. »

Il a par ailleurs souligné que la rivalité historique entre le Brésil et l’Argentine ne l’empêchait pas de reconnaître la valeur de l’adversaire : « Je suis Brésilien, j’aime mon pays et je continuerai toujours à soutenir notre équipe nationale. La rivalité fait partie du football, mais je sais aussi apprécier et admirer un beau match et une équipe qui donne tout ce qu’elle a sur le terrain. Des rencontres comme celle-ci enrichissent le football et méritent la Coupe du monde. Félicitations à l’Argentine pour sa qualification. »

Menée 2-0 jusqu’à la 79^e minute, l’Argentine a renversé l’Égypte de Hossam Hassan en treize minutes, s’imposant 3-2 et validant son billet pour les quarts de finale, où elle défiera la Suisse, victorieuse de la Colombie aux tirs au but (4-3) mercredi matin.

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Lire aussi : Une faille attend Messi… De quoi l’Argentine doit-elle se méfier face à la Suisse ?

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