Rivaldo : "Mbappé ne vaut pas 280 millions d'euros, même Messi et Cristiano Ronaldo ne les valent pas"

L'ancien meneur de jeu brésilien considère que le prix demandé pour Kylian Mbappé est trop important et voit Hazard comme leader au Real Madrid.

Kylian Mbappé fait parler malgré lui. Brillant avec le PSG, l'attaquant français est un des nombreux joueurs dans le viseur du pour l'été prochain. Mais le club de la capitale ne compte pas laisser partir son joyau et demandera une sacrée somme pour entamer les négociations et envisager de s'en séparer. Le montant de 280 millions d'euros a notamment été évoqué très récemment ce qui a choqué un ancien joueur du .

Dans une interview accordée à Betfair, un site de paris sportifs dont il est l'ambassadeur, Rivaldo a fustigé les prix sur le marché des transferts : "Ces jours-ci, j'ai lu dans la presse française que le transfert de Mbappé à Madrid pourrait coûter 280 millions d'euros. Payer un chiffre comme celui-là pour n'importe quel joueur est une exagération. Même Messi, Cristiano Ronaldo ou Neymar ne pèsent pas plus de 280 millions d'euros"

"Hazard assumerait le rôle de leader au Real"

"Je ne remet pas en question son talent en tant que footballeur. Je dit juste qu'aucun joueur ne justifie une telle somme. La loi du marché et comme ça et les clubs avec le plus de potentiel financier montrent les muscles pour avoir les meilleurs joueurs dans leur équipe. Cela se produira sûrement avec le Real Madrid l'été prochain après la perte qualitative causée par le départ de Cristiano Ronaldo", a ajouté le Brésilien.



Rivaldo estime que les joueurs peuvent devenir victimes de leur prix : "Je suis convaincu que certains joueurs ne pensent pas qu'ils devraient coûter si cher, mais essaient de le justifier à chaque match en raison de la pression exercée par le club, la presse, les supporters. Cela peut parfois vous tourmenter et vous empêcher de tirer le meilleur de vous-même. Le prix élevé d'un transfert est toujours une pression supplémentaire sur votre épaule".

Le Brésilien voit en Eden Hazard la recrue idéale pour le Real Madrid l'été prochain : "Ce serait une signature incroyable sans aucun doute. Mais pas seulement pour la qualité de son jeu - parce qu'il est une star - mais aussi pour son leadership. Avez-vous vu ce qu'il a fait avec la en . Il assumerait ce rôle au Real Madrid, ce qui serait important pour la transition dans l'ère post Cristiano Ronaldo".