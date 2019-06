Rivaldo : "Le Barça devrait recruter Neymar plutôt que Griezmann"

L'ancien meneur de jeu brésilien a conseillé au FC Barcelone de reprendre son compatriote plutôt que de recruter Antoine Griezmann cet été.

La possible venue d'Antoine Griezmann au fait énormément parler en . Selon certaines rumeurs, Lionel Messi ne verrait pas d'un bon oeil l'arrivée du Français en Catalogne, mais le Barça reste le favori pour accueillir l'attaquant de l'Atletico Madrid dans ses rangs. Pourtant, depuis quelques jours, la possibilité d'un retour de Neymar a germé du côté de Barcelone, selon la presse. Et pour Rivaldo, entre les deux joueurs, le choix est fait.

Sur Betfair, le Brésilien a avoué qu'il préférait voir son compatriote revenir au FC Barcelone plutôt que le Français : "Neymar ? Les supporters savent déjà ce qu'il peut faire, il a prouvé sa valeur pour le club la dernière fois qu'il était là et il combine bien avec Lionel Messi et Luis Suarez. C'est aussi une bonne alternative pour mener l'attaque quand Lionel Messi n'est pas disponible. Antoine Griezmann est un excellent joueur, mais le signer serait plus risqué, car il n'a jamais joué à Barcelone ni avec Messi et Suarez".

Rivaldo voit le favori de la Copa America

"Bien sûr, s’il réussit à se comporter comme à l'Atletico Madrid, il pourrait certainement être un excellent ajout à l’équipe. Mais je préfère Neymar pour les raisons que j'ai mentionnées. Il connaît le club et discute probablement avec Suarez et Messi régulièrement. Le retour de Neymar pourrait ne pas réjouir tous les supporters après son départ pour le PSG, mais s’il les aidait à remporter la , les supporters pourraient tout pardonner", a ajouté Rivaldo.

L'ancien numéro 10 du Brésil reste confiant sur les chances de son pays pour la Copa America malgré la blessure de Neymar : "Avant la blessure de Neymar, je pensais vraiment que le Brésil gagnerait le tournoi. Il fait la différence pour toutes les équipes et, après sa saison avec le PSG, je pensais qu'il aimerait montrer au monde entier qu'il est un incroyable joueur. Maintenant que nous savons qu'il ne jouera pas, la Copa America est plus ouverte que jamais. Les Brésiliens sont les favoris, mais ils sentiront le poids de l'absence de Neymar".

"L' et l' sont de sérieux prétendants. Ce n'est pas pareil à ce qui est arrivé à Ronaldo avant la finale de la de 1998, lorsqu'il avait joué après un problème d'épilepsie. Cela s'est passé des heures avant le match. Nous avons tous été choqués. Nous avons tous vu ce qui s'est passé. Il a été conduit à l'hôpital, il est revenu et a décidé de jouer quelques minutes avant le début de la finale. Cela nous a tous touchés. Maintenant, le Brésil aura plus de temps pour prendre l’absence de Neymar et se préparer. Les autres joueurs doivent faire un pas en avant, assumer leurs responsabilités et briller", a conclu Rivaldo.