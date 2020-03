Rivaldo : "Il est trop tôt pour le Barça pour vendre Griezmann"

L'ancien joueur du Barça, Rivaldo, pense que le club catalan doit se montrer patient avec Antoine Griezmann.

Les difficultés d'Antoine Griezmann à Barcelone reflètent ceux endurés par Philippe Coutinho au Camp Nou, admet Rivaldo, mais il estime que c'est trop tôt pour que les Blaugrana envisagent une vente.

Au bout d'un long feuilleton, l'attaquant international tricolore a finalement rejoint la Catalogne au cours de l'été 2019. Après avoir été dans le viseur Barça pendant un certain temps, le champion du monde a sauté le pas et rejoint les champions d' . Le but qu'il avait était de poursuivre sa progression, et composer un trio infernal avec Lionel Messi et Luis Suarez.

Étant donné qu'il connaissait parfaitement le championnat espagnol suite à son passage à l'Atlético, l'adaptation aux exigences de la vie dans un nouvel environnement ne devait pas être un problème pour le Français. Griezmann n'a cependant inscrit que 14 buts lors de 37 apparitions cette saison, et n'a pas répondu à toutes les attentes qu'il suscitait.

La presse ibérique a laissé croire que le Barça pourrait être tenté de se séparer du joueur de 28 ans si une offre convenable arrivait. Il s'est aussi murmuré que les Blaugrana se préparaient à raviver leur intérêt pour la star du Neymar, mais Rivaldo pense que la patience doit être priorisée avec un joueur qui a clairement plus à offrir.

La légende de Blaugrana a déclaré dans sa chronique pour Betfair: «De nombreux fans du Barça attendaient beaucoup plus d'Antoine Griezmann lors de sa première saison à Barcelone, en particulier sans Coutinho ainsi que Luis Suarez et Ousmane Dembele en raison d'une blessure. Mais je ne pense pas que ça soit le moment de vendre le joueur. Un champion du monde, qui est bien adapté au football espagnol après son passage à l'Atletico Madrid, devrait avoir un impact plus important au Camp Nou. Mais Griezmann est toujours capable de faire la différence, surtout en l'absence de Lionel Messi, nous devons donc attendre et voir s'il peut s'adapter au système du Barça. Griezmann a la qualité pour réussir au club."

L'ex-Ballon d'Or indique que les débuts de Grizou au Camp Nou lui rappellent ceux de Coutinho, mais qu'il espère que le Français parviendra à rebondir : «Sa première saison me rappelle celle de Coutinho. Les deux jouaient un grand football lorsqu'ils sont arrivés au club, mais n'ont pas réussi à le reproduire à Barcelone. Je pense qu'il doit s'investir un peu plus pour vraiment produire son meilleur football et devenir un membre décisif de l'équipe de Quique Setien. »