Rivaldo : "Griezmann est assez bon pour le FC Barcelone"

L'ancienne star du Camp Nou a soutenu le Français pour inverser la tendance avec le club catalan une fois qu'il aura retrouvé sa confiance.

Rivaldo a insisté sur le fait qu'Antoine Griezmann était "assez bon pour jouer pour le " et que l'attaquant actuellement en difficulté avait juste besoin de "temps" pour retrouver sa meilleure forme. Antoine Griezmann n'a pas été en mesure de justifier son prix de 120 millions d'euros depuis son transfert au Barça en provenance de l'Atletico Madrid à l'été 2019, décevant sur le plan statistique mais aussi dans le jeu.

Le joueur de 29 ans n'a réussi à marquer que 15 buts lors de ses 52 premières sorties pour le géant catalan et n'a pas encore ouvert son compteur depuis le début de la nouvelle saison. Ronald Koeman a gardé la foi avec le champion du monde 2018 lors du voyage à samedi, mais il a une nouvelle fois manqué l'occasion d'inscrire son nom sur la feuille de match alors que le Barça a subi une défaite 1-0 au Coliseum Alfonso Perez. Griezmann a gaspillé la meilleure occasion du Barça lorsqu'il a frappé au-dessus de la barre lors d'un face à face avec le portier adverse.

"Griezmann a besoin de temps"

L'international français est déjà lié à un départ du Camp Nou, avec le parmi ceux qui seraient intéressés par ses services, mais Rivaldo pense toujours qu'il a un bel avenir devant lui en Catalogne. La légende du Barça a appelé à la patience alors que Griezmann cherche à revenir au même niveau que lors de son séjour au Wanda Metropolitano, tout en insistant sur le fait qu'il ne sera pas gêné par le système préféré de Koeman.

"Antoine Griezmann est un excellent joueur qui manque de confiance en ce moment", a déclaré Rivaldo à Betfair. "Je pense qu'il est assez bon pour jouer pour Barcelone et je ne pense pas qu'il joue dans la mauvaise position. Pour la , il joue pour le même entraîneur et dans le même système depuis des années. À l'Atletico, où il a été le joueur vedette pendant plusieurs saisons, il était habitué au club et à l'entraîneur".

"Griezmann n'a besoin que de temps à Barcelone et ensuite il pourra à nouveau produire son meilleur football", a conclu le Brésilien. La prochaine chance pour Griezmann de faire ses preuves viendra probablement lorsque le Barça ouvrira sa dernière campagne en avec un match à domicile contre la formation hongroise Ferencvaros mardi soir. Koeman commencera ensuite à préparer son équipe pour le premier Clasico de la saison, les Blaugrana devant accueillir le au Camp Nou le 24 octobre.