Rivaldo avertit le Barça : "Firmino ne s'endort jamais dans un match"

L'ancien attaquant du FC Barcelone a invité les Blaugrana à se méfier de son compatriote, Roberto Firmino.

La demi-finale de entre le et fait saliver les amateurs de football. Le finaliste de la dernière C1 et son trio d'attaque flamboyant opposé au Barça d'un Lionel Messi en très grande forme. Mais les Reds pourraient être privés de Roberto Firmino, préservé vendredi soir lors du dernier match de , incertain en raison d'une blessure, ce qui serait une grande perte pour Liverpool.

Dans une interview accordée à Marca, Rivaldo, ancien de la maison blaugrana, a averti le Barça qui a intérêt à se méfier de son compatriote : "C'est un footballeur que j'adore et qui a eu peu d'occasions avec l'équipe brésilienne. Le FC Barcelone doit faire très attention et ne pas se perdre du tout. Il faut être attentif, car Robert Firmino ne dort pas une minute pendant un match, il a de la qualité, une présence dans la surface de réparation, il est toujours là et a soif de marquer des buts".

"Le Barça sera en finale"

Même si l'ancien international brésilien est conquis par le trio offensif de Liverpool, s'il était contraint de choisir, il prendrait les trois attaquants du FC Barcelone : "Choisir entre le trio de Liverpool ou celui du FC Barcelone ? Vous ne pouvez pas choisir une seule de ces deux attaques, vous devez surveiller tout le monde. Cependant, si je devais choisir, c'est très clair. Je prendrai le trident du Barça parce qu'il a Lionel Messi."



Rivaldo considère Liverpool comme une belle équipe mais pour lui, le Barça est le grand favori : "Il est vrai que Liverpool est une équipe très forte, mais si le FC Barcelone joue comme d'habitude, cela se passera paisiblement. Il y aura des moments de difficultés, mais le Barça sera en finale. Aujourd'hui, il a de bonnes chances d'obtenir un résultat lui permettant de se rendre relativement calmement à Anfield, mais même si ce n'était pas le cas, il a le potentiel de résoudre la confrontation à l'extérieur".

"L'ambiance d'Anfield ? Les joueurs de Barcelone sont habitués, ce sera un excellent spectacle", a conclu l'ancien attaquant du FC Barcelone. Nul doute que les joueurs d'Ernesto Valverde feront tout pour se faciliter la tâche en l'emportant avec le plus d'écart possible à domicile, mais les Blaugrana ont tout intérêt à se méfier fortement des Reds qui réalisent une grande saison et sont impressionnants que ce soit en défense ou en attaque.