Dans des extraits du livre publiés en avant-première par Sport Bild, Fährmann révèle notamment le rituel qu’il avait l’habitude d’adopter lors des matches à l’extérieur contre l’ennemi juré de Schalke, le Borussia Dortmund : « Quand j’entrais sur le terrain à Dortmund pour l’échauffement, mon premier geste était toujours de cracher franchement en direction de la tribune Sud, le “Mur jaune”. Dans la “Sud”, il y a plus de 20 000 fous furieux qui nous souhaitent tous la mort. Cracher, c’était toujours ma façon bien particulière de les saluer. »

À ses débuts dans l’effectif professionnel de S04, Manuel Neuer était encore le numéro 1 chez les Königsblauen. « Il a vraiment changé le jeu des gardiens », s’enthousiasme l’ancien coéquipier du joueur, aujourd’hui âgé de 38 ans, qui livre aussi des anecdotes intéressantes sur Neuer : « Ce n’était pas comme si Manu n’aimait pas faire la fête. Au contraire : Manu faisait partie des ultras et “faisait souvent des siennes” avec eux. Plus tard, en tant que pro, il lui arrivait même parfois de rentrer avec le train des ultras plutôt qu’avec le bus de l’équipe. Ou de porter un T-shirt d’ultra sous son maillot de gardien. »

Fährmann, qui a mis un terme à sa carrière au printemps 2026, est d’abord devenu le nouveau numéro 1 de Schalke après un prêt à l’Eintracht Francfort (2009 à 2011), une fois que Neuer avait quitté Gelsenkirchen pour le Bayern Munich. Une rupture des ligaments croisés a toutefois brutalement stoppé Fährmann à l’automne 2011 ; ce n’est qu’à la fin de l’année 2013 qu’il a reconquis sa place de titulaire, qu’il a conservée jusqu’au début de l’année 2019. Schalke l’a alors rétrogradé sous les ordres de son entraîneur de l’époque, Domenico Tedesco.

Comment Ralf Fährmann a-t-il appris sa première rétrogradation au FC Schalke ?

« Je sentais que quelque chose n’allait pas, mais je n’aurais jamais imaginé de ma vie ce qui m’attendait », se souvient Fährmann à propos de cet entretien. « À l’intérieur, Domenico Tedesco était assis détendu sur un canapé. Son adjoint Peter Perchtold était assis sur une chaise. Tedesco a demandé : “Comment ça va ?” Réponse : “Bien.” Tedesco : “Nous allons procéder à un changement de gardien pour la phase retour. Alex Nübel sera le nouveau numéro un.” À partir de là, mon pilote automatique a pris le relais : “Pourquoi ?” C’est tout ce que j’ai réussi à sortir », raconte l’ancien gardien des équipes de jeunes de l’Allemagne.

Son ressenti après avoir perdu sa place de titulaire dans le club de son cœur, qu’il avait rejoint dès l’âge de 14 ans en quittant la lointaine ville de Chemnitz ? « Je suis retourné dans ma chambre. On venait de m’arracher mon cœur et mon âme. J’avais l’impression qu’une partie de moi était morte », explique Fährmann, qui a été prêté quelques mois plus tard à Norwich City puis, dans la foulée, à Brann Bergen.

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À l’été 2020, il est revenu à Schalke et a été relégué un an plus tard en tant que numéro 1. De cette première saison en deuxième division, il se souvient notamment d’un discours de l’entraîneur de l’époque, Dimitrios Grammozis : « Comment puis-je le décrire au mieux ? Après une défaite 2-1 à Düsseldorf, il a explosé le lendemain lors de l’analyse du match : “Vous voulez me b*iser ? Vous voulez b*iser mon staff ? Vous pouvez b*iser vos meufs d’Insta, mais pas moi”. » Des propos d’autant plus déroutants qu’à cette période, Schalke avait « probablement l’équipe la plus sage dans laquelle j’ai joué », selon Fährmann. « Beaucoup étaient pères de famille. L’équipe est restée silencieuse, gênée, après cette tirade. »

Fährmann a aussi des anecdotes curieuses à raconter sur l’ancien directeur sportif de S04 Peter Knäbel, actif à Schalke de 2018 à 2024 dans différentes fonctions : « Il se faufilait toujours silencieusement dans les couloirs et se retrouvait soudain devant vous. Il laissait toujours la porte de son bureau ouverte. On se demandait s’il faisait ça pour pouvoir écouter nos conversations », écrit Fährmann, avant d’évoquer ensuite le « blazer légendaire » de Knäbel : « Il était suspendu chaque jour à un endroit différent. Tantôt chez les kinés, tantôt dans notre vestiaire, tantôt dans la salle de musculation. Il mettait cela sur le compte de sa distraction. Nous supposions qu’il nous espionnait de cette façon. Ce qui en dit long sur notre relation avec lui. »

Comment s’est passée la fin de Ralf Fährmann à Schalke ?

La fin de Fährmann à Schalke a, entre-temps, été plutôt peu glorieuse. Lors de la préparation estivale 2024, il avait été relégué avec la U23 ; à l’automne suivant, une guerre ouverte s’est installée entre le club et le joueur, et il est vite devenu clair que le contrat de Fährmann, qui expirait en 2025, ne serait pas prolongé.

« Et ainsi, à moi qui avais quitté mon foyer et ma famille à 14 ans pour Schalke, on a tout pris. Ma place de parking à l’entraînement : disparue. Interdiction de vestiaire. Je n’avais plus le droit de me doucher. J’avais l’impression de devoir me changer dans des toilettes Dixi, puisque la U23 était installée dans un village provisoire de conteneurs. Je devais m’entraîner avec des amateurs et des jeunes. Et on m’a aussi retiré mes billets pour les matches », se souvient Fährmann, qui a disputé le dernier de ses 289 matches officiels avec S04 fin janvier 2024, lors d’une défaite 4-1 à Kaiserslautern.

L’ancien gardien vit désormais en Suisse, mais malgré ce départ décevant, il ne parvient pas à tourner la page de son club de cœur : « J’ai beau avoir essayé d’ignorer Schalke, je n’y arrive pas. Je suis tous les matches à la télévision et je souhaite tellement aux supporters de retrouver le succès sportif. Malgré tout : j’aime Schalke. C’est la vérité », souligne Fährmann.