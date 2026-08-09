Risque ou génie ? La condition stricte de Mourinho menace des noms prestigieux au Real Madrid

Le Real Madrid a remporté son match amical face au Ferencváros hongrois sur le score de 2-1, samedi, dans une rencontre marquée par une nette supériorité de la formation espagnole durant la majeure partie du temps de jeu.

Il s'agissait du deuxième véritable test du Real Madrid pour la saison 2016/27, et il a laissé une forte impression, car l'adversaire était à son meilleur niveau, après avoir disputé les qualifications de la Ligue Europa et deux matchs de championnat, ce qui a rendu ce test plus difficile qu'un simple match amical d'août.

Les hommes de Mourinho ont passé ce test avec succès, malgré quelques difficultés en seconde période, mais ils ont finalement obtenu un bon résultat. Les choses commencent à s'annoncer prometteuses, et il leur reste encore deux tests pour poursuivre leur préparation : le Deportivo La Corogne et Schalke.

La profondeur de l'effectif du Real Madrid

Le journal « Marca » a indiqué que, ces derniers jours, et après l'échec du transfert de Rodri, les projecteurs se sont braqués sur la profondeur de l'effectif de l'équipe. Mais Mourinho a clarifié ses intentions dès son arrivée sur le sol hongrois : « Nous voulons un effectif réduit, environ 20 joueurs. »

Cette déclaration de principe dissipe tout doute quant à son plan, tout en rappelant en permanence le problème des joueurs blessés qui, malheureusement, remplissent l'infirmerie semaine après semaine.

C'est un autre problème à résoudre, et le technicien portugais en a déjà souffert avec la blessure de Huijsen et celles d'Asensio et de Thiago, en plus de l'absence de Militão, Mendy et Rodrygo, qu'il a également évoqués lors de sa conférence de presse d'après-match.

Quelle que soit la situation actuelle, la réalité est que le technicien portugais est capable de couvrir tous les postes. Au total, l'équipe dispose de deux options par poste, et dans certains cas de trois.

Le poste de gardien de but est assuré, avec Lunin comme remplaçant. Sur les côtés, les options sont nombreuses : Cucurella, Carreras, Dumfries, Arnold, et parfois Mendy. Assez de noms pour couvrir les deux flancs en toute confiance.

Dans l'axe défensif, il y a un joueur supplémentaire, ce qui n'est pas une mauvaise chose. Asensio est désormais devenu la cinquième option au poste de défenseur central après l'arrivée de Konaté, ce qui explique en partie pourquoi son nom circule comme un candidat potentiel au départ.

Une situation similaire s'applique à l'entrejeu, où Tchouaméni, Valverde, Bernardo Silva, Camavinga et Thiago Pitarch se disputent une place.

Cinq joueurs pour seulement deux postes, une concurrence féroce qui obligera Mourinho à gérer avec soin la rotation de ses joueurs.

De nombreuses options dans l'attaque du Real Madrid

En attaque, les options s'élargissent encore davantage. Sur le côté gauche, Vinicius mène la danse, avec Rodrygo, blessé, qui reviendra à son poste naturel dès qu'il sera rétabli ; sur le côté droit, Diomandé et Brahim Díaz, avec la possibilité de faire appel à Endrick, et même à Valverde en cas de besoin.

Au centre, Bellingham et Güler se chargeront peut-être de cette mission, et en pointe, Mbappé constitue la principale source de danger pour les adversaires, épaulé par Espi et, une fois encore, par Endrick, si le Brésilien décide de rester pour se battre pour une place dans le onze de départ.

Les chiffres indiquent que seuls six joueurs jouent un rôle secondaire, quasi inexistant si l'on en croit les propos de Mourinho. Ce manque de profondeur dans l'effectif a un revers : des noms prestigieux condamnés à rester sur le banc, dans l'attente de leur chance. C'est le prix d'une équipe conçue pour l'excellence, et non pour combler les vides.

Mais la réalité respecte rarement les plans de l'été. Et comme l'histoire récente l'a montré, les blessures sont un fléau que le Real Madrid ne parvient pas à éradiquer, saison après saison, et cette faiblesse contraint souvent le club à prendre des décisions dans l'urgence, si ce n'est à recourir à l'académie des jeunes, qui se montre toujours pleinement disposée à donner le meilleur d'elle-même.