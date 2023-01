Riolo dégomme un détracteur de Mbappé  : "Il fait ce qu'il veut, non ?"

Daniel Riolo a défendu Kylian Mbappé suite au déplacement du champion du monde à New York pendant ses congés.

L'image a fait le tour du monde : on y voit Kylian Mbappé et Achraf Hakimi acclamés par Barclays Center de New-York à l'occasion du match de NBA opposant les Brooklyn Nets aux San Antonio Spurs. Star sur tous les continents, le champion du monde 2018 voit ses faits et gestes scrutés par le grand public.

Riolo furieux après une comparaison avec Neymar

Réputé pour ne pas avoir la langue dans sa poche, Daniel Riolo n'a pas caché son énervement lorsqu'un auditeur de RMC a dressé une analogie entre le voyage de Kylian Mbappé et ceux de Neymar, outre-Atlantique. Pour le journaliste, les deux situations ne sont absoluments pas comparables.

« Il a dix jours de vacances, il fait ce qu’il veut, non ?, a lâché Riolo en haussant le ton, dans l'After Foot. Lui, il ne part pas entre deux matchs, il ne part pas sans l’accord du club, il part dix jours de vacances post-Coupe du monde. Ce sont les dix jours de vacances qu’il devait prendre après la Coupe du monde, qu’il n’a pas complètement pris parce qu’il est revenu pour faire les deux matchs très importants de reprise, sans prendre de vacances pour les jouer très vite".

"Qu’il parte dans la nuit en jet privé ou en montgolfière, pour être à New York le lendemain voir un match de basket, il fait ce qu’il veut, il ne reviendra que dans dix jours, a ajouté Riolo. Quand Neymar part, ce n’est pas dans le cadre de vacances acceptées et validées par le club. Ne me parlez pas de Neymar, qui a tout démontré en termes de catastrophisme professionnel, à côté de Mbappé, qui est un exemple ». C'est dit.