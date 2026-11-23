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Rio Ngumoha est entré dans l’histoire de Liverpool grâce à une performance record lors du succès 4-0 contre Manchester United. Mais à 18 ans, il assure vouloir garder « les pieds sur terre ». Dans un Anfield en ébullition, l’ailier a inscrit un but et délivré une passe décisive, contribuant aux débuts cauchemardesques du nouvel entraîneur de Manchester United, Mauricio Pochettino.

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L’adolescent entre dans l’histoire de la Premier League à Anfield

À 18 ans et 85 jours, Rio Ngumoha a battu deux records de Premier League détenus de longue date par Michael Owen lors de la large victoire de Liverpool contre Manchester United. Il est devenu le plus jeune buteur de Liverpool en championnat dans cette affiche, dépassant la marque établie par Owen en 1998, ainsi que le plus jeune joueur du club à marquer et à délivrer une passe décisive dans un match de première division depuis le 26 décembre 1997.

Ngumoha a marqué après la pause sur une passe de Bradley Barcola, après avoir servi Florian Wirtz en première période. Sa prestation décisive est intervenue alors que l’arbitre Sam Barrott avait expulsé le défenseur de Manchester United Leny Yoro avant la mi-temps pour une faute en position de dernier défenseur sur Alexander Isak.

Ngumoha promet de garder les pieds sur terre après sa prestation « spéciale »

Au micro de BBC Match of the Day après le coup de sifflet final, le joueur formé à Chelsea a relativisé l’attention croissante suscitée par sa performance et souligné que la réussite de l’équipe passait avant tout.

« Pour moi, on peut difficilement faire plus grand qu’un Liverpool-Manchester United », a déclaré le joueur de 18 ans. « Prendre les trois points ici, à Anfield, c’est spécial. C’était un match vraiment important aujourd’hui. Ces records sont vraiment particuliers, mais l’essentiel, c’est de marquer, d’aider mon équipe et de prendre les trois points. J’espère marquer encore beaucoup de buts et délivrer beaucoup de passes décisives. »

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« J’aime surtout enthousiasmer les gens, leur montrer ce que je sais faire et les faire se lever de leur siège. J’espère pouvoir continuer comme ça, garder la tête froide et les pieds sur terre. »

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Iraola salue la polyvalence de l’ailier et approuve l’expulsion

Lors de sa conférence de presse d’après-match, l’entraîneur de Liverpool Andoni Iraola a salué la capacité de Ngumoha à créer le danger sur les deux ailes et approuvé la décision de Barrott de sortir le carton rouge .

« Je pense que [Rio] joue beaucoup, à droite comme à gauche », a déclaré Iraola. « Il s’habitue à repiquer dans l’axe pour conclure, ou à déborder pour centrer des deux côtés. Face à une équipe réduite à dix, si vous pouvez lui donner le ballon en un contre un, il peut mettre en difficulté n’importe quel latéral. »

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Au sujet de l’expulsion de Yoro, il a ajouté : « Je pense que [Yoro] est clairement le dernier défenseur et qu’il y a clairement faute. Alex ou le gardien serait-il arrivé le premier sur le ballon ? Nous ne le saurons jamais. La faute est évidente, c’est le dernier défenseur et Alex se dirige vers le gardien. C’est un moment favorable pour nous, car nous allons évidemment jouer longtemps contre une équipe à dix. »

Ngumoha doit gérer les attentes tout en cherchant à jouer davantage

Après avoir montré qu’il pouvait mettre les latéraux en difficulté sur les deux ailes, Ngumoha doit désormais faire face à une attention extérieure accrue sans perdre les pieds sur terre.

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Iraola lui ayant déjà accordé un temps de jeu conséquent des deux côtés de l’attaque, Liverpool espère que le joueur de 18 ans continuera à inscrire des buts et à délivrer des passes décisives lors des prochains matches.