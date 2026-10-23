Rio Ferdinand salue la performance de Salah avec Trabzonspor et crée la surprise au sujet du Ballon d'Or

La star égyptienne de dimension mondiale Mohamed Salah, joueur de Trabzonspor, continue de capter l'attention sur le continent européen, et cette fois à travers des déclarations de poids signées par l'un des défenseurs anglais les plus redoutables et par une légende de Manchester United.

Les propos de Rio Ferdinand, capitaine historique de United et de la sélection anglaise, à propos de la nouvelle aventure de Salah en Turquie, ont suscité un vif intérêt dans les milieux du football, après qu'il a davantage mis l'accent sur la dimension populaire et émotionnelle que sur les chiffres et les statistiques.

Ferdinand a affirmé, dans des déclarations rapportées par le site turc «61saat», que ce qui distingue Mohamed Salah dans son expérience actuelle avec Trabzonspor n'est pas seulement ce qu'il produit sur le terrain, mais la relation exceptionnelle qu'il a nouée en un temps record avec les supporters du club.

L'ancienne star de Manchester United a ajouté : « Ce qui distingue Salah, ce ne sont pas les chiffres qu'il a réalisés avec sa nouvelle équipe, mais l'immense amour que lui voue le public de Trabzonspor. La ville entière scande son nom, exactement comme cela se passait à Liverpool. »

Une déclaration qui résume l'état de passion populaire que la star égyptienne a transporté d'Anfield à la mer Noire, confirmant que la magie de Salah dépasse les frontières des terrains anglais.

A-t-il mérité le Ballon d'Or ?

Ferdinand n'a pas manqué l'occasion d'évoquer l'ère historique de Salah avec Liverpool, le plaçant à un rang que seules les légendes atteignent.

Ferdinand a déclaré : « C'est l'un des meilleurs joueurs de l'histoire de Liverpool, et il a mérité le Ballon d'Or à un moment de son parcours avec Liverpool. Salah est un joueur exceptionnel ; son talent, ses statistiques et son histoire parlent d'eux-mêmes. »

Un témoignage historique de la part d'un défenseur qui a affronté les plus grands attaquants du monde, et qui vient rendre justice à un parcours riche du pharaon égyptien en Premier League, un parcours que beaucoup estiment ne pas avoir été couronné par une récompense individuelle à la hauteur de son ampleur.

Une nouvelle aventure et des titres à venir

Concernant l'avenir de Salah avec l'équipe turque, Ferdinand s'est montré extrêmement optimiste, considérant que le transfert à Trabzonspor n'est pas une fin de parcours, mais le début d'un nouveau chapitre de gloire.

La star anglaise a ajouté : « Sa nouvelle aventure est une opportunité d'ajouter davantage de succès et de titres à son parcours remarquable. »

Par ces mots, Ferdinand replace l'expérience de Salah en Turquie dans son juste cadre : non pas comme un pas en arrière, mais comme une nouvelle aventure capable d'enrichir l'héritage d'un joueur qui a rendu l'impossible possible, que ce soit à Liverpool ou à Trabzon.



