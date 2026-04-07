Rio Ferdinand s'enthousiasme pour l'international néerlandais : « Waouh ! Quel joueur exceptionnel, c'est un vrai crack ! »

Rio Ferdinand ne tarit pas d'éloges sur Kees Smit. L'icône de Manchester United est enthousiaste à propos du milieu de terrain de l'AZ, âgé de 20 ans, et estime que les Red Devils doivent le recruter à tout prix.

Smit a fait ses débuts avec l'équipe nationale néerlandaise le mois dernier et semble en être à ses derniers mois en tant que joueur de l'équipe d'Alkmaar. Après la victoire 0-4 contre le Sparta Prague en Ligue Europa Conférence, il a déclaré devant les caméras de Ziggo Sport qu'il envisageait de quitter l'AZ.

« En principe, je veux jouer beaucoup, c'est important pour moi. Je peux rester à l'AZ, mais je ne pense pas que cela va se produire », a-t-il déclaré. Les chances que Smit soit transféré vers un club européen (de haut niveau) sont assez grandes. Si cela ne tenait qu'à Ferdinand, la prochaine étape pour le jeune joueur serait Manchester United.

« Kees Smit, c'est vraiment le vrai de vrai, je te le dis », commence l'ancien pro dans son podcast Rio Ferdinand Presents. « C'est le genre de joueur dont on se dit : je l'achète tout de suite, même s'il n'est peut-être pas encore tout à fait prêt pour l'équipe première. J'espère qu'il va percer et épater le monde entier. Et si on doit l'attendre six mois ou un an, ça m'est égal, car on ne peut absolument pas le laisser partir dans un autre club. »

« Kees Smit est vraiment un joueur de haut niveau, croyez-moi. Ce garçon… je l’ai vu jouer plusieurs fois et ça m’a suffi. J’ai vu les images et… waouh ! J’ai aussi parlé à des gens aux Pays-Bas, des amis à moi… Il a vraiment tout ce qu’il faut », déclare Ferdinand.

Smit jouera ce jeudi avec l'AZ en quart de finale de la Ligue Europa Conférence contre le Shakhtar Donetsk. En Eredivisie, les Alkmaarders occupent actuellement la sixième place, à trois points de l'Ajax.

Selon certaines informations, l'AZ demanderait 60 millions d'euros pour Smit, ce qui n'a pas échappé au joueur lui-même. « Je comprends que tout le monde en parle. Les montants dont j'entends parler sont absurdes. Je comprends que les gens ne soient pas d'accord ou qu'ils trouvent que c'est beaucoup d'argent. C'est aussi mon avis. »