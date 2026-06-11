Feyenoord devient propriétaire du stade De Kuip, a annoncé Rijnmond jeudi soir. Lors d’une assemblée générale extraordinaire, les membres ont approuvé une modification des statuts permettant au club d’acquérir la majorité des parts.

Depuis plus de quarante ans, le club rotterdamois était critiqué pour ne pas être propriétaire de son antre. C’est désormais chose faite, une étape historique tant attendue.

Le processus n’a pas été simple, mais les discussions ont progressé l’an dernier. « Au départ, les actionnaires ne souhaitaient pas approuver la proposition présentée, mais après des mois de négociations, les parties sont finalement parvenues à un accord », écrit Rijnmond.

Réunis jeudi soir dans l’enceinte, les actionnaires du stade se sont d’abord montrés critiques envers le projet, avant de l’approuver après plusieurs mois de discussions.

« Les discussions ont porté notamment sur la garantie de places assises pour les actionnaires et sur la durée de cette disposition. Il a aussi été question de la valorisation des actions, au cas où certains actionnaires souhaiteraient céder leurs parts à la suite de cette décision », précise Rijnmond.

Concrètement, le stade Feijenoord émettra 80 635 nouvelles actions, acquises par Feyenoord pour près de 3,7 millions d’euros. Cette somme servira immédiatement à financer les travaux d’entretien urgents et à garantir la licence professionnelle du stade.

Par ailleurs, le club s’est engagé à injecter, durant les dix prochaines années, entre trois et cinq millions d’euros par an pour l’entretien et les investissements, en sus d’un loyer annuel d’environ cinq millions d’euros. Sur la décennie, ce plan représente donc, hors loyer, un investissement total de 41,5 millions d’euros dans l’arène. Enfin, Feyenoord s’engage à ne pas céder ses parts à un tiers durant les trois prochaines années.