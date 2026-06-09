Jan Boskamp ne croyait plus à l’éviction de Robin van Persie du Feyenoord. Toutefois, le technicien retraité salue la fermeté de Dévy Rigaux, le nouveau directeur technique du club rotterdamois.

« Je n’y croyais plus du tout », a-t-il reconnu mardi sur les ondes de Radio Rijnmond. « Van Persie négociait déjà des transferts, puis nous avons entendu la conférence de presse de Rigaux. À cet instant, tout devient clair. »

La semaine précédente, lors d’une conférence de presse, le directeur technique belge avait refusé de confirmer publiquement sa confiance à l’entraîneur, désormais ex-technicien du club. Moins d’une semaine plus tard, après un audit interne, lui et le directeur général Robert Eenhoorn ont conclu qu’il fallait engager un nouvel entraîneur principal.

Boskamp salue surtout le courage de l’ancien dirigeant du Club Bruges : « Qu’il prenne des décisions aussi radicales… J’espère vraiment qu’il maintiendra ce cap. Van Persie a atteint l’objectif, mais on est en droit d’attendre davantage d’un club comme Feyenoord. »

Selon Boskamp, plusieurs choix discutables et la perte de confiance du groupe ont été fatals à Van Persie. « En début de saison, on parlait du titre. À un moment, on avait sept ou huit points d’avance », rappelle le supporter du Feyenoord.

« Tout s’est ensuite complètement effondré à cause de toutes ces décisions absurdes », soupire Boskamp, déçu. « Beaucoup de joueurs sont partis à cause de Van Persie. Si vous n’avez pas les joueurs de votre côté, c’est fini. »