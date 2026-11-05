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Ligue Conférence
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Riga FC - FK Jablonec : où voir le match en direct aujourd’hui à la télévision et en streaming ?

Riga FC vs Jablonec
Riga FC
Jablonec
Ligue Conférence

En Conference League, le Riga FC affronte le FK Jablonec. Mais qui diffuse le match en direct à la télévision et en streaming aujourd’hui ?

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Riga FC - FK Jablonec : heure du coup d’envoi

crest
Ligue Conférence - Journée 3
Skonto Stadium

Le match entre Riga FC et FK Jablonec débutera le 5 novembre 2026 à 21 h 00.

Riga FC - FK Jablonec en direct aujourd’hui : quelle chaîne diffuse le match à la télévision et en streaming ?

Les sujets de la semaine : qu’est-il arrivé à Riga FC et au FK Jablonec ?

Riga FC aborde cette rencontre avec un bilan de deux victoires, trois matches nuls et aucune défaite lors de ses cinq derniers matches officiels. Les Lettons ont récemment fait match nul 0-0 contre Ogre United en Virsliga lettone. Auparavant, ils avaient signé une nette victoire 5-2 à l’extérieur face à Grobina. En Conference League, Riga FC a fait match nul 1-1 contre Pafos FC et Qairat Almaty. Au total, l’équipe a marqué sept buts et en a encaissé trois lors de ces cinq rencontres.

Le FK Jablonec affiche une forme bien moins convaincante : sur ses cinq derniers matches, le club ne compte qu’une victoire, pour trois défaites et un match nul. Sa dernière rencontre s’est soldée par une lourde défaite 0-5 à domicile contre le Slavia Prague en championnat tchèque. En Conference League, Jablonec n’a pas marqué contre Brighton et s’est incliné 2-3 face au SC Fribourg. Au total, le club a inscrit six buts et en a encaissé douze.

RIG

RIG - Forme

KAL
N1-1
SKS
V2-1
PAF
N1-1
GRO
V2-5
OUN
N0-0
But marqué (encaissé)
9/5
Matchs avec plus de 2,5 buts
2/5
Les deux équipes ont marqué
4/5
JAB

JAB - Forme

SCF
D3-2
VPL
D2-3
BHA
N0-0
HRA
V1-2
SLP
D0-5
But marqué (encaissé)
6/12
Matchs avec plus de 2,5 buts
4/5
Les deux équipes ont marqué
3/5

Riga FC - FK Jablonec : compositions d’équipe

Riga FC vs Jablonec compositions

4-3-3
Riga FC crest
Riga FC
RIG
Formation
Jablonec crest
Jablonec
JAB
3-5-2
K. PiricK. PiricM. TonisevsM. TonisevsB. MusahB. Musahteam-logoK. WassomR. JurkovskisR. JurkovskisI. SiqueiraI. SiqueiraA. AnkrahA. AnkrahS. Oulad M'HandS. Oulad M'HandR. AouaniR. AouaniR. RamiresR. RamiresM. DiopM. DiopK. MihelakK. MihelakM. CedidlaM. CedidlaJ. SlamaJ. SlamaD. PavlovicD. PavlovicV. TchanturishviliV. TchanturishviliD. HollyD. HollyS. NebylaS. NebylaM. PolidarM. PolidarR. SedlacekR. SedlacekA. RusekA. RusekS. AlioumS. Alioum
Jablonec crest
Jablonec
JAB
4-3-3
Riga FC

Onze de départ

Jablonec

Remplaçants

Entraineur

  • A. Gula
  • L. Kozel

Riga FC - FK Jablonec : forme

RIG

RIG - Forme

KAL
N1-1
SKS
V2-1
PAF
N1-1
GRO
V2-5
OUN
N0-0
But marqué (encaissé)
9/5
Matchs avec plus de 2,5 buts
2/5
Les deux équipes ont marqué
4/5
JAB

JAB - Forme

SCF
D3-2
VPL
D2-3
BHA
N0-0
HRA
V1-2
SLP
D0-5
But marqué (encaissé)
6/12
Matchs avec plus de 2,5 buts
4/5
Les deux équipes ont marqué
3/5

Riga FC - FK Jablonec : bilan des confrontations directes

Riga FC - FK Jablonec : les classements

#
PVNDBPA+/-PtsForme
1
MjaellbyMjaellbyMJA
321051+47
V
N
V
2
AjaxAjaxAJX
320183+56
V
V
D
3
PanathinaikosPanathinaikosPAO
220072+56
V
V
4
LuganoLuganoLUG
220084+46
V
V
5
BrannBrannBRA
220062+46
V
V
6
TwenteTwenteTWE
220051+46
V
V
7
MonacoMonacoASM
220051+46
V
V
8
TrabzonsporTrabzonsporTRS
320163+36
D
V
V
9
Saint-TrondSaint-TrondSTT
220030+36
V
V
10
Hajduk SplitHajduk SplitHAS
320132+16
D
V
V
11
FribourgFribourgSCF
320145-16
V
D
V
12
BrightonBrightonBHA
211040+44
N
V
13
FC CopenhagueFC CopenhagueFCK
211052+34
N
V
14
Universitatea CraiovaUniversitatea CraiovaUCR
211042+24
V
N
15
Atalanta BergameAtalanta BergameATA
31114404
N
D
V
16
BragaBragaBRA
311123-14
N
V
D
17
La GantoiseLa GantoiseGNT
311112-14
N
D
V
18
FC ThouneFC ThouneTHU
31023303
V
D
D
19
Borac Banja LukaBorac Banja LukaBOR
310234-13
D
V
D
20
Lincoln Red Imps FCLincoln Red Imps FCLRI
310236-33
V
D
D
21
FC NordsjaellandFC NordsjaellandFCN
20203302
N
N
22
EgnatiaEgnatiaEGN
20202202
N
N
23
Riga FCRiga FCRIG
20202202
N
N
24
R.S. BelgradeR.S. BelgradeZVE
302156-12
N
N
D
25
AGFAGFAGF
302112-12
N
N
D
26
Kairat AlmatyKairat AlmatyKAL
302137-42
N
D
N
27
CSKA SofiaCSKA SofiaCSS
201134-11
N
D
28
JablonecJablonecJAB
201123-11
N
D
29
Pafos FCPafos FCPAF
201124-21
N
D
30
Iberia 1999Iberia 1999IBE
201113-21
N
D
31
GetafeGetafeGET
201136-31
D
N
32
Heart of MidlothianHeart of MidlothianHEA
301226-41
D
D
N
33
Inter D.Inter D.ESC
301226-41
N
D
D
34
KuPSKuPSKUP
301226-41
N
D
D
35
FC MidtjyllandFC MidtjyllandMID
301227-51
D
D
N
36
FK Kauno ZalgirisFK Kauno ZalgirisKZA
200218-70
D
D
Qualification pour les quarts de finale

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