Tous les regards sont tournés vers le stade « Santiago Bernabéu » ce mardi soir, où le Real Madrid accueille son rival historique, le Bayern Munich, pour le match aller des quarts de finale de la Ligue des champions. Après la rencontre contre Manchester City, ce duel s'annonce comme le défi européen le plus exigeant de cette année, le Real Madrid affrontant l'un des principaux favoris pour remporter ce prestigieux trophée.

L'équipe de l'entraîneur Álvaro Arbeloa compte bien profiter de l'avantage du terrain et du soutien du public pour obtenir un résultat positif qui lui permettrait de mettre un pied en demi-finale avant le match retour, mais des mises en garde sont venues du cœur de l'Allemagne, plus précisément de la part d'Albert Riera, l'entraîneur de l'Eintracht Francfort.

Riera est l’un de ceux qui connaissent le mieux les secrets du Bayern cette saison, après les avoir affrontés en Bundesliga et avoir livré un match serré qui s’est soldé par une défaite (3-2). Dans des déclarations à l’émission « El Partidazo de la Cope », l’entraîneur espagnol a révélé la férocité du style bavarois en déclarant : « Ils vous mettent la pression dès l’échauffement. Vous retrouvez Upamecano, le défenseur central, collé à votre dos dans la surface. C’est une équipe qui met la pression sur chaque centimètre du terrain et qui n’hésite pas à recourir au marquage individuel ; ils ont une confiance énorme en leur puissance physique et leur agressivité. »

Malgré la puissance du Bayern, Riera estime que cette fougue offensive peut être une arme à double tranchant : « En réalité, le Real Madrid se sent très à l’aise lorsqu’il court dans les espaces et s’empare du ballon, et je pense que c’est là l’atout de l’équipe d’Arbeloa, car le Bayern ne sait pas jouer autrement. Ce style convient parfaitement à Madrid ; s’ils avaient affronté une équipe qui s’appuie sur un bloc défensif bas, cela aurait été pire, mais l’élan du Bayern sert les intérêts du Real. »







