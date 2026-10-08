Le club saoudien d'Al-Ahli a réussi à protéger sa star des convoitises de certains clubs de Premier League anglaise, afin d'éviter de revivre la crise qu'il a connue avec son ancien entraîneur allemand Matthias Jaissle.

Jaissle avait décidé de quitter Al-Ahli quelques jours avant le début de la saison actuelle de la Roshn Saudi League, après avoir payé le montant de la clause libératoire inscrite dans son contrat, afin de diriger l'équipe de Newcastle United.

Al-Ahli a réussi à protéger son milieu de terrain français Valentin Atangana de ce scénario, après avoir prolongé son contrat jusqu'en 2029, selon ce qu'a révélé le journal saoudien « Arriyadiyah ».

Le club d'Al-Ahli a publié, via son compte officiel sur le site « X », une vidéo dans laquelle il a annoncé le maintien d'Atangana pour une période supplémentaire, sans en préciser la durée.

Prochains matchs ALF Saudi Pro League 10:55 AHL

Le journal saoudien a précisé que la prolongation a bel et bien eu lieu ce jeudi, à l'issue de négociations entamées depuis un certain temps par Al-Ahli, sous la houlette du directeur général français Fabrice Bocquet.

Atangana a suscité l'intérêt de certains clubs de Premier League anglaise lors du dernier mercato estival, au premier rang desquels Aston Villa et Nottingham Forest, selon ce qu'ont révélé de précédents rapports de presse.

Cela intervient au regard des prestations remarquables livrées par le joueur de 21 ans, depuis son arrivée à Al-Ahli lors du mercato estival de 2025, en provenance du Stade de Reims français.

Depuis son arrivée au stade Al-Inmaa, le milieu de terrain français a disputé 49 matches avec Al-Ahli toutes compétitions confondues, au cours desquels il a réussi à inscrire 6 buts, sans délivrer la moindre passe décisive.

Atangana se prépare avec Al-Ahli à affronter Al-Fateh, demain vendredi, sur le stade Meydan Al-Oula Finance à Al-Ahsa, lors de la huitième journée de la Roshn Saudi League.

Al-Ahli occupe la sixième place au classement du championnat saoudien avec 12 points, récoltés grâce à 4 victoires et 3 défaites, à 6 points complets de retard sur Al-Hilal, qui trône en tête du classement.