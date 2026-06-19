Dans le podcast « AD Voetbal » de l’Algemeen Dagblad, Sjoerd Mossou analyse les critiques visant Memphis Depay et Virgil van Dijk après le match nul 2-2 contre le Japon. Le journaliste sportif prononce un jugement sans appel sur l’attaquant.

Depuis les États-Unis, le présentateur Etienne Verhoeff s’interroge : les Néerlandais ont-ils « assez de Memphis » ? « Oui, c’est certain. Depuis des années, même quand il (Depay, ndlr) était en pleine forme, cette lassitude existe », répond Mossou.

Selon le chroniqueur, un scepticisme malsain vis-à-vis de l’attaquant existait déjà à l’époque. « C’était tout à fait injustifié à mes yeux. Mais aujourd’hui, le débat est tout à fait légitime. » Entré en jeu contre le Japon, le meilleur buteur de l’histoire des Oranje n’a pourtant pas convaincu.

« Son entrée en jeu était… », poursuit Mossou après une brève pause. « Gênante. Elle n’a pas du tout prouvé qu’il était prêt à être l’attaquant de l’Oranje lors de cette Coupe du monde. Je suis donc curieux de voir ce que Ronald Koeman compte en faire. »

« Koeman le considère toujours comme un pilier de son équipe, rappelle le journaliste de l’AD. Il croit fermement aux qualités de Depay, que celui-ci a souvent démontrées sous ses ordres. » Mossou s’interroge toutefois sur la possibilité que le sélectionneur se passe du « Moordrechter » en phase finale.

Virgil van Dijk

Verhoeff estime que Virgil van Dijk est également critiqué, mais Mossou souligne d’emblée que les avis divergent. « J’ai notamment remarqué qu’il y avait beaucoup de divergences concernant Van Dijk. » L’observateur du football a comparé les notes attribuées par plusieurs médias nationaux et internationaux.

« Il a reçu de très mauvaises notes dans certains médias, mais d’autres lui ont attribué d’excellentes évaluations. Il a d’ailleurs été élu homme du match. On peut en débattre longuement ou brièvement, mais il ne quittera pas cette équipe. Jamais de la vie, c’est notre capitaine pour la Coupe du monde », affirme Mossou. « C’est un fait qu’il n’est plus au meilleur de sa forme. Mais en duo avec Jan Paul van Hecke, ils forment une excellente paire de défenseurs centraux. »