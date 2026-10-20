La superstar doit payer 255 euros pour avoir fui la sélection nationale en septembre. Mais que représente cette somme dans le monde de Ronaldo ?

Au club saoudien d’Al-Nassr, il perçoit un salaire de base de 208 millions d’euros par an, qui atteint près de 250 millions d’euros avec les primes. Il suffit donc à Ronaldo de travailler 38,6 secondes pour payer son manquement retentissant : il verse à la fédération nationale, la FPF, 0,00012 % de son salaire annuel.

« Le monde a appris combien il en coûte de quitter la sélection nationale », a écrit A Bola, « mais nous avons aussi appris ce que le monde pense du football portugais et de ses règlements : “Ridicule”, pouvait-on lire. » Le journal résumait en effet bien les réactions à l’international.

La suspension qui accompagne l’amende est elle aussi sans conséquence réelle : Ronaldo ne peut pas jouer en sélection pendant 30 jours, mais la sanction s’applique rétroactivement depuis sa suspension provisoire, prononcée le 30 septembre, au lendemain de son départ du rassemblement. Elle prendra donc fin avant la fin octobre. Les prochains matches internationaux du Portugal n’auront lieu qu’en novembre, en Ligue des nations contre le Danemark (14 novembre) et au pays de Galles (17 novembre).

Qu’a fait Cristiano Ronaldo pour être sanctionné ?

La sanction respecte les dispositions de la fédération pour ce type d’infraction. Ronaldo a enfreint l’article 160 du règlement disciplinaire, a indiqué la FPF. Celui-ci prévoit en principe une suspension d’un à six mois et, pour un joueur professionnel, une amende de 510 à 1 020 euros. Le camp de Ronaldo a toutefois pu faire valoir des circonstances atténuantes, notamment le fait qu’il ait reconnu sa faute, ainsi que son importance et les services rendus à la sélection nationale.

Ronaldo avait quitté le rassemblement de l’équipe lors de la dernière trêve internationale. Il n’avait pas été retenu par le sélectionneur Jorge Jesus en Norvège (2-1), et ce dernier avait annoncé qu’il le laisserait également sur le banc pour le match suivant contre le Danemark.

Ronaldo ne s’est pas contenté de partir : il a aussi accusé publiquement Jesus de ne pas avoir tenu parole. Dans le même temps, il a reconnu avoir commis une faute qui ne devait pas rester sans conséquence et a présenté ses excuses à ses coéquipiers et aux supporters. Jesus pourrait désormais convoquer de nouveau Ronaldo en novembre et, selon les médias, il prévoit de le faire.

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