Selon une interview accordée à ESPN, le VV Woudenberg peut légitimement espérer le retour de l’attaquant Ricky van Wolfswinkel. Âgé de 37 ans et actuellement sous les couleurs du FC Twente, le buteur envisage de s’engager avec le club amateur de sa ville natale.

Il a porté les couleurs de Woudenberg jusqu’à ses dix ans, puis a rejoint le Vitesse. Le reste appartient à l’histoire.

Alors que le double international néerlandais s’apprête à raccrocher les crampons, il envisage sérieusement ce retour aux sources.

Peu lui importe que Woudenberg n’évolue qu’en première division : « Tout au long de ma carrière, ce n’était pas une question de trophées. Ce qui compte pour moi, ce sont les gens qui m’entourent. Les habitants de Woudenberg m’ont toujours suivi et soutenu. »

« J’ai toujours ressenti ce soutien et je veux maintenant leur rendre la pareille. J’espère pouvoir transmettre quelque chose aux jeunes joueurs là-bas », explique le vétéran.

Il est donc probable de le voir fouler les terrains amateurs la saison prochaine. « J’ai toujours dit que je voulais finir ma carrière au VV Woudenberg et cela pourrait bien se concrétiser. Je passe encore chaque semaine au club et je veux leur rendre la pareille. »

« J’adorerais jouer là-bas un jour, avec mes amis et ma famille, qui m’ont toujours suivi, bien près de chez moi, sur la terrasse. Ça me semble merveilleux », conclut-il.