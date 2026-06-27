Ricky van Wolfswinkel (37 ans) prolonge sa carrière et s’engage avec un club néerlandais

Ricky van Wolfswinkel va terminer sa carrière au VV Woudenberg, le club où il a fait ses débuts enfant, comme l'a officialisé le club amateur sur ses canaux officiels.

Son arrivée était pressentie depuis plusieurs semaines ; elle est désormais officielle. L’attaquant a détaillé les raisons de son choix dans une vidéo touchante.

« Les habitants de ce village m’ont toujours suivi et soutenu tout au long de ma carrière professionnelle. J’ai ainsi l’impression de pouvoir leur rendre la pareille. »

« Je me sens en forme. J’espère apporter un petit plus. À Twente, j’avais déjà un rôle plus axé sur l’encadrement la saison dernière. C’est ainsi que je l’envisage ici aussi », poursuit-il.

Au cours de sa carrière, cet attaquant de 37 ans a notamment évolué au Vitesse, au FC Utrecht, à Norwich City, au FC Bâle et au Sporting Lisbonne. Ces dernières années, il était sous contrat avec le FC Twente.

Le VV Woudenberg, champion de deuxième division la saison passée, évoluera en première division amateur la saison prochaine.