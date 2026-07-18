Rick van Drongelen s’offre un beau transfert à l’étranger, estimé à au moins 5,5 millions d’euros

Rick van Drongelen s’apprête à signer un transfert prestigieux. Selon plusieurs médias turcs, confirmés par Voetbal International, le défenseur central va quitter Samsunspor pour rejoindre le Panathinaïkos.

Initialement, le défenseur central de 27 ans, originaire d’Axel, semblait destiné à rester en Turquie, un accord avec Trabzonspor ayant même été évoqué. Il s’apprête pourtant à découvrir le championnat grec.

Formé au Sparta Rotterdam, il avait rejoint le Hamburger SV en 2017 pour trois millions d’euros. Après quatre saisons et 95 matchs sous le maillot des « Rothosen », il s’était engagé avec l’Union Berlin en 2021.

Il n’a toutefois jamais disputé le moindre match avec le club de la capitale allemande. Prêté successivement au KV Malines puis au Hansa Rostock, il a finalement été vendu à Samsunspor en 2023 pour deux millions d’euros.

Au cours de son passage en Süper Lig, Van Drongelen est devenu une figure familière. Ce gaucher était un pilier du Samsunspor, qui a terminé treizième lors de sa première saison.

Grâce notamment à ses performances défensives, le club a terminé la saison suivante à la troisième place, avant de conclure l’exercice dernier au septième rang.

Sous contrat jusqu’en 2028, le défenseur doit rapporter au moins 5,5 millions d’euros (hors bonus) à Samsunspor, qui aurait en outre négocié 20 % sur une éventuelle plus-value à la revente.

Au Panathinaïkos, où un contrat de quatre ans l’attend, il évoluera à Athènes aux côtés, entre autres, de Tonny Vilhena et de Stefan de Vrij. Ce dernier, 34 ans, a déjà quitté l’Inter pour rejoindre le soleil grec plus tôt cet été.