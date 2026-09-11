Rick Kruys connaît des débuts dramatiques comme entraîneur du NAC Breda ; première victoire pour De Graafschap

Les débuts de Rick Kruys comme entraîneur du NAC Breda ont tourné à l’énorme fiasco. À domicile, les Brabançons se sont inclinés 2-3 face au Jong FC Utrecht, qui ne comptait jusque-là qu’un seul point. Heracles Almelo s’est imposé après un duel divertissant contre le Jong AZ (3-2), tandis que De Graafschap a décroché à Emmen son premier succès de la saison (1-2).

NAC Breda - Jong FC Utrecht 2-3

Le NAC a été surpris d’entrée par Noa Dundas, mais a rapidement remis de l’ordre. Boyd Lucassen a déposé le ballon sur la tête de Paul Gladon, qui a marqué de la tête avec un rebond au sol : 1-1. L’attaquant n’était sur le terrain que depuis deux minutes, après la sortie sur blessure d’Imran Nazih.

Gladon était en réussite et a aussi donné l’avantage au NAC juste avant la pause. Le routier (34 ans) a reçu le ballon dans la surface et a ajusté le gardien du pied droit, dans le coin opposé : 2-1.

La seconde période avait à peine quatre minutes lorsque les Domstedelingen sont revenus à hauteur. Dundas a repris de la tête un excellent centre de Björn Menzo : 2-2.

La soirée a encore empiré pour l’équipe du nouvel entraîneur Kruys, successeur de Carl Hoefkens. Emmanuel Owen (19 ans) a effacé son adversaire, a trouvé la lucarne du gauche et a conclu son action par un salto presque parfait : 2-3.

Heracles Almelo - Jong AZ 3-2

Heracles faisait figure de grand favori et a d’abord répondu aux attentes grâce à Sem Scheperman, qui a ouvert le score dès la sixième minute. Le Jong AZ a toutefois réagi par l’intermédiaire de Hessel de Wit, buteur sur un service de son frère jumeau Tycho de Wit.

La soirée est devenue encore plus belle pour les frères De Wit. Tycho a senti le coup au second poteau et a transformé en passe décisive un centre d’une grande finesse de Jesper Zwart : 1-2.

Jean-Paul N'Djoli a peu pesé dans le jeu, mais un seul éclair lui a suffi en seconde période pour inscrire son dixième but de la saison. Le Français a repris avec adresse un centre tendu de Max Hauswirth : 2-2.

Heracles est parti à la recherche de l’avantage et l’a trouvé. Entré en jeu, Thomas Bruns a montré toute sa classe avec une subtile passe pour Scheperman, dont la frappe déviée a fini au fond après avoir touché l’intérieur du poteau : 3-2.

FC Emmen - De Graafschap 1-2

De Graafschap réalise jusque-là une mauvaise saison, mais n’a pas eu à attendre longtemps dans le pluvieux Emmen pour entrevoir un motif de satisfaction. Julian Kania a été trouvé avec un brin de réussite au second poteau et a conclu : son troisième but de la saison.

Les Superboeren n’ont pas su conserver leur avantage et ont encaissé l’égalisation après un peu plus d’une demi-heure, Jack Cooper-Love se montrant vigilant pour pousser le ballon au fond.

Peu après que Mustafa Abdullatif a trouvé l’extérieur de la barre pour Emmen, De Graafschap a frappé de l’autre côté. Django Warmerdam a été trouvé sur une touche et n’a laissé aucune chance au gardien Sam Karssies : 1-2.

MVV Maastricht - Almere City 0-4

Dans une première période décevante, Almere a été l’équipe la plus entreprenante. Les Flevolandais ont dominé, sans toutefois se créer de véritables occasions dangereuses. Le MVV est ensuite mieux entré dans son match, mais aucun but n’a été inscrit avant la pause.

Le public local s’est animé au retour des vestiaires lorsque Lennerd Daneels, après un beau slalom, a décoché une frappe menaçante. La tentative du Belge est passée à un petit mètre du cadre. À mi-chemin de la seconde période, le score s’est finalement débloqué, en faveur d’Almere. Ferdy Druijf s’est retrouvé seul dans la surface et a marqué en s’aidant du dessous de la barre : 0-1.

Ce but a libéré Almere, qui a rapidement fait le break dans la foulée. Emmanuel Poku a profité de beaucoup d’espace sur la droite et a adressé un centre parfait à Marley Dors, qui a doublé la mise de l’intérieur du pied.

En fin de match, Olivier de Nijs a lui aussi participé à la fête. Il a récupéré un ballon repoussé dans la surface et a frappé fort pour marquer : 0-3. Et ce n’était pas fini, puisque Poku a lui aussi profité des espaces immenses : 0-4.

FC Eindhoven - FC Dordrecht 2-1

Avec quatre points pris en cinq matches, Dordrecht avait démarré la saison de manière plutôt décevante et une victoire à Eindhoven était donc particulièrement souhaitée. Le départ a d’ailleurs été excellent, puisque Martin Vetkal a donné l’avantage aux Schapenkoppen au bout d’un quart d’heure.

Pendant longtemps, on a aussi cru que le 0-1 serait le score à la pause, mais l’égalisation est finalement tombée à une minute du repos. Un centre venu de la droite a été détourné de manière fatale par le défenseur de Dordt Jaden Pinas : 1-1.

Eindhoven a même pris l’avantage en seconde période grâce à Owen Renfrum. Le latéral droit de dix-neuf ans a catapulté au fond des filets un coup franc de Guus Beaumont : 2-1.

Jong Ajax - RKC Waalwijk 0-2

Après une entame tranquille, Pharell Nash s’est procuré la première occasion, mais sa frappe dans l’angle fermé a été captée. Jano Monserrate a montré un peu plus tard qu’il possédait une lourde frappe, même si sa tentative a terminé de peu à côté.

Au retour des vestiaires, le RKC s’est davantage montré et aurait aussi pu prendre l’avantage par l’intermédiaire de Thijs van Leeuwen. L’attaquant a surpris Joeri Heerkens avec sa tentative, qui manquait toutefois légèrement de précision.

Totalement contre le cours du jeu, le RKC a pris l’avantage avec réussite en fin de match. Virgil Misidjan a vu son coup franc dévié terminer derrière Heerkens : 0-1.

Dans le temps additionnel, Yoram van der Veen a scellé le match. Le remplaçant est repiqué dans l’axe avant de trouver la cible d’une frappe sèche : 0-2.

Helmond Sport - Jong PSV 3-1

Le Jong PSV s’est présenté vendredi avec la recrue à plusieurs millions Ayoni Santos dans le onze de départ, mais malgré la présence de l’ancien joueur du Sparta, les jeunes d’Eindhoven n’ont pas pu éviter la défaite.

Une rencontre équilibrée a logiquement débouché sur un score de parité après 45 minutes. Livio Cicero et Kyano Penso ont fixé le score à 1-1 à la pause. Un quart d’heure avant le terme, VVV a filé vers la victoire. À la 76e minute, Joep van der Sluijs a redonné l’avantage aux locaux, avant que Tarik Essakkati ne fixe le score final une minute plus tard : 3-1.

VVV-Venlo - TOP Oss 3-1

VVV-Venlo a vendredi donné une suite appropriée à son méritoire début de saison. Les Venlois se sont montrés particulièrement efficaces durant la première demi-heure. Là où le TOP Oss a laissé passer ses occasions, l’équipe à domicile, elle, a fait preuve de réalisme.

Le premier but a été inscrit comme un but contre son camp de Delano Vianello, qui a envoyé dans ses propres filets une tentative du titulaire débutant Matheos Tsigkas. C’est ce même Tsigkas qui a porté le score à 2-0 quelques minutes plus tard.

Avant la pause, le TOP Oss a réagi par son attaquant Franslyn Nsingi, mais à dix minutes du terme, Mohammed Odriss a mis fin à tout suspense avec son premier but dans le football professionnel : 3-1.



