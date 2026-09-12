Le transfert de Richarlison à Vasco da Gama a finalement capoté au tout dernier moment. L’attaquant de 29 ans, qui ne pouvait plus compter sur du temps de jeu en équipe première à Tottenham Hotspur, n’est pas parvenu à trouver un accord personnel avec le club brésilien. C’est ce que rapporte The Independent, en s’appuyant sur des sources de l’agence de presse Press Association (PA).

L’entraîneur des Spurs, Roberto De Zerbi, a récemment adressé à Richarlison un signal particulièrement douloureux et très révélateur en attribuant la dernière place « étrangère » dans le groupe de Premier League non pas à lui, mais à Xavi Simons, actuellement blessé au genou.

Richarlison a été rétrogradé chez les U21 des Spurs et semblait parti pour rejoindre cet été son ancien club d’Everton. Mais aucun accord n’a finalement été trouvé et le buteur de 29 ans risquait donc de vivre six mois sans issue.

Mais Vasco da Gama, dans son pays natal, le Brésil, semblait pouvoir lui offrir une porte de sortie. Il s’agissait d’un transfert définitif : un prêt n’était pas possible, puisque les Spurs ont déjà prêté six joueurs à des clubs étrangers et ont ainsi atteint le maximum autorisé par les règles de la FIFA.

Vasco da Gama avait trouvé un accord avec les Spurs sur une indemnité de transfert. Mais l’attaquant, lui, n’a pas trouvé de terrain d’entente avec le club brésilien, rapporte The Independent sur la base de PA. L’opération a donc capoté.

Richarlison affirme lui-même que le « problème » venait des Spurs, explique-t-il dans une vidéo sur Instagram. « J’ai reçu d’autres offres, mais j’ai été très clair sur le fait que je voulais rester à Vasco jusqu’en décembre. Malheureusement, Tottenham a fixé une limite à la durée du prêt, ce qui a empêché l’opération d’aboutir. »

Par ailleurs, on apprenait encore plus tôt cette semaine que Richarlison souhaite faire résilier avec effet immédiat son contrat avec les Spurs, qui court jusqu’à mi-2027. « Le camp de l’attaquant estime que Tottenham ne peut pas prendre la décision de bannir le joueur de l’équipe première pour l’envoyer chez les U21 », écrivait à ce sujet le média brésilien Globo.

Si cela n’aboutit pas, Richarlison semble devoir se contenter d’un rôle avec les U21 de Tottenham Hotspur lors des six prochains mois. Les Spurs ont recruté l’international aux 54 sélections en 2022 en provenance d’Everton. Depuis, il a disputé 134 matches avec le club londonien, pour 32 buts et 15 passes décisives.