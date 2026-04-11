Richarlison prend une décision audacieuse avant la Coupe du monde : « Je suivrai les conseils de Casemiro »

Dans une déclaration surprenante qui souligne la pression exercée sur les stars de premier plan, l’attaquant brésilien de Tottenham Hotspur, Richarlison, a annoncé son intention, s’il participe à la Coupe du monde 2026, de renoncer totalement à son téléphone portable durant toute la compétition.

Dans un entretien accordé à France Football, l’attaquant est revenu sur son vécu lors de la Coupe du monde 2022, expliquant avoir souffert de l’attention médiatique et populaire, au point de voir sa concentration en pâtir.

La pression en dehors du terrain

Le joueur, qui arborait le numéro 9 avec la Seleção, a révélé l’ampleur de la souffrance psychologique endurée au Qatar : « Je me suis retrouvé à gérer des problèmes familiaux et des histoires personnelles qui ont affecté ma concentration. »

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Il a ajouté que le suivi des réseaux sociaux avait été l’une des principales causes de cette perte de concentration, approuvant les conseils de son coéquipier Casemiro, qui avait invité les joueurs à éviter ces plateformes pendant les grands tournois : « Il a raison… Si je participe à la prochaine édition, je n’emporterai pas mon téléphone avec moi. »

Le souvenir d’un but historique… et un impact négatif

Son but spectaculaire contre la Serbie a été élu plus belle réalisation du tournoi, mais la Seleção a été éliminée en quarts de finale par la Croatie aux tirs au but, dans une rencontre que l’attaquant a disputée malgré une blessure à la cuisse.

Il reconnaît que l’ampleur de la réaction du public et des médias l’a « dérangé » et a altéré son mental.

Il a d’ailleurs révélé avoir joué contre la Croatie avec une blessure à la cuisse, tenant bon jusqu’à la 85e minute d’un match perdu aux tirs au but.

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Bien qu’il ait marqué 10 buts en 37 matchs cette saison sous les couleurs de Tottenham, Richarlison n’a pas été retenu pour le stage de mars de la Seleção, sa dernière apparition en équipe nationale remontant au 14 octobre dernier, lors de son 54e match international.

Les propos de Richarlison traduisent une volonté claire de retrouver son équilibre mental et de s’éloigner des pressions extérieures, alors que l’attaquant brésilien travaille à retrouver son meilleur niveau avant la Coupe du monde 2026, qui pourrait lui offrir une nouvelle chance de redresser la barre avec la « Seleção ».