Richarlison : "Je ne suis pas le meilleur, mais je donnerai ma vie pour le Brésil"

L’attaquant d'Everton, Richarlison, a déclaré qu'il donnerait sa vie pour l'équipe nationale du Brésil, affirmant qu’il est disposé à se donner à fond suite à son retour en sélection.

La star des Toffees a été convoquée pour les derniers matches de qualification pour le Mondial, alors que la bande à Tite cherche à terminer cette campagne invaincue, ayant déjà obtenu sa place pour le Qatar.

Richarlison content d’être de retour en sélection

A l'occasion de son retour au bercail, le joueur de 24 ans a parlé de son amour profond pour le maillot national et de ce qui pourrait faire obstacle au sacre du Brésil à la fin de l’année.

"J'ai été très touché par le fait de ne pas figurer dans les deux dernières listes de sélection", a déclaré Richarlison à GOAL. "C'était douloureux pour moi. J'étais blessé parce que je savais que je pouvais être là. Il y avait des gars qui méritaient d'y être aussi, alors j'ai relevé la tête et continué à m'entraîner comme je le fais toujours ».

"Être écarté de l'équipe nationale brésilienne me fait beaucoup de mal, parce que je ne me suis jamais imaginé hors de la Selecao et quand c'est arrivé pour la première fois, c'était très douloureux, a-t-il poursuivi. J'étais dans ma chambre, j'ai eu le blues pendant quelques jours, mais ensuite je suis redevenu normal, j'ai continué à m'entraîner dur comme ils me l'ont demandé et maintenant je suis de retour ».

L'article continue ci-dessous

« Ils savent à quel point j'aime la Selecao, ils savent à quel point je veux être avec la Selecao. Je ne suis peut-être pas l'un des meilleurs du monde, j'en suis sûr, mais quand j'entre sur le terrain, je donne ma vie. Je fais tout ce que je peux pour que mon équipe puisse gagner les trois points », a enchéri l’avant-centre.

Richarlison identifie les rivaux du Brésil

Cela fait deux décennies que le Brésil n'a pas remporté la Coupe du monde et pour le tournoi qui se profile la Selecao se présente comme un favori au même titre que l'Allemagne, lauréat en 2014, et l'Angleterre, finaliste de l'Euro 2020 - mais pour Richarlison, ce sont les tenants du titre et les rivaux de la Selecao en Copa America qui constituent la plus grande menace.

"La France, c'est ça ? Ce sont les champions en titre", a-t-il ajouté. "Et l'Argentine. Ce sont nos derbies, à tous les deux. De manière inconsciente, le Brésil joue toujours bien contre eux. Je pense que nous connaissons très bien ces deux adversaires-là. Nous savons ce qu'ils peuvent faire. L'Argentine a évolué au cours des deux dernières années. Ils sont sur une longue série d'invincibilité, donc ils progressent beaucoup. Toute équipe qui affronte l'Argentine ou la France va avoir du mal."