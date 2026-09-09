Richarlison engage des poursuites judiciaires contre Tottenham Hotspur et exige la résiliation de son contrat

Richarlison veut résilier immédiatement son contrat avec Tottenham Hotspur, rapporte Globo. L’attaquant a récemment été rétrogradé chez les moins de 21 ans et il ne l’accepte pas du tout. Le Brésilien veut jouer jusqu’en décembre pour son club de cœur, Vasco da Gama, et entreprend des démarches juridiques pour l’aider dans son dossier.

L’entraîneur des Spurs, Roberto De Zerbi, a envoyé un signal particulièrement douloureux et révélateur à Richarlison, 29 ans, en attribuant la dernière place « étrangère » dans le groupe de Premier League non pas à lui, mais à Xavi Simons, actuellement blessé au genou.

Richarlison a été rétrogradé chez les moins de 21 ans des Spurs et semblait devoir partir cet été vers son ancien club d’Everton. Mais aucun accord n’a finalement été trouvé et le buteur de 29 ans risque donc de vivre un semestre sans issue.

Vasco peut offrir une porte de sortie et négocie depuis un certain temps avec les Spurs, qui exigent toutefois un montant avoisinant les 25 millions d’euros. Le club de Rio de Janeiro n’est actuellement pas en mesure de payer cette somme.

Un prêt ne semble pas non plus envisageable, car les Spurs ont déjà prêté six joueurs à des clubs étrangers et ont ainsi atteint le maximum autorisé selon les règles de la FIFA. Pape Matar Sarr et Guglielmo Vicario ont été envoyés à la Juventus, Radu Dragusin a rejoint la Fiorentina, Kota Takai et Yang Min-hyeok ont pris la direction de Saint-Trond et João Souza a filé au FC Porto.

En outre, le marché des transferts en Série A ferme le 11 septembre, ce qui semble laisser trop peu de temps pour parvenir à un accord. Richarlison mise donc sur une résiliation de contrat afin de pouvoir signer librement avec le club qu’il supporte depuis son plus jeune âge.

« Le clan de l’attaquant estime que Tottenham ne peut pas prendre la décision de bannir le joueur de l’équipe première vers les moins de 21 ans », écrit Globo. « C’est pourquoi les avocats de Richarlison vont déposer une requête devant le tribunal afin de résilier son contrat avec Tottenham. »

Richarlison, dont le contrat court jusqu’à la mi-2027, estime que Tottenham « l’entrave dans l’exercice de sa profession » et utilisera également cet argument devant le tribunal. L’international aux 54 sélections a disputé à ce jour 134 matches avec les Spurs, pour 32 buts et 15 passes décisives.