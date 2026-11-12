Richarlison a peu de chances de revenir à Everton en janvier malgré sa mise à l’écart par Roberto De Zerbi à Tottenham, tandis qu’Everton vise la vedette du Dinamo Zagreb Dion Beljo

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L’attaquant de Tottenham Hotspur Richarlison a peu de chances de retourner en janvier dans son ancien club, Everton, malgré sa mise à l’écart par l’entraîneur Roberto De Zerbi. Everton hésite à relancer son intérêt pour le Brésilien cet hiver et étudie plutôt la possibilité de recruter Dion Beljo, l’attaquant prolifique du Dinamo Zagreb.

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Les dirigeants du Merseyside peu enclins à retrouver Richarlison

Selon Football Insider, Everton est « réticent » à l’idée de revenir à la charge pour Richarlison après que celui-ci a refusé une occasion de revenir au club en fin de mercato estival. Bien que Tottenham soit prêt à faciliter son départ cet hiver après sa mise à l’écart par De Zerbi, les dirigeants du Merseyside ne réexamineront le dossier de leur ancien attaquant que s’ils échouent à recruter leurs principales cibles. Pour l’heure, la cellule de recrutement se concentre sur d’autres options en vue de janvier.

Le refus de l’été change les priorités

Le média indique que David Moyes souhaite renforcer son attaque pour la seconde moitié de la saison, Thierno Barry étant actuellement le seul avant-centre confirmé de l’effectif. Si Barry a impressionné en inscrivant six buts lors des 10 premières rencontres de Premier League, les dirigeants restent déterminés à alléger sa charge sur le plan offensif.

Les décideurs ont été surpris de voir l’attaquant du nord de Londres, qui n’entre plus dans les plans de son club, repousser leur approche plus tôt cette année. En interne, le sentiment est désormais que l’occasion de le faire revenir est passée. Si la piste du Sud-Américain n’est pas totalement écartée, les dirigeants ne souhaitent pas poursuivre un joueur peu enclin à les rejoindre. Il faudrait d’abord que plusieurs autres tentatives de recrutement échouent.

Un buteur croate dans le viseur

Plutôt que de chercher à faire revenir son ancien joueur, Everton étudie, selon le média, la possibilité de recruter en janvier Beljo, international croate de 24 ans, depuis octobre. L’attaquant s’est fait remarquer au cours des 12 derniers mois : il a inscrit 13 buts en seulement 11 matches de première division cette saison, après avoir marqué 38 fois toutes compétitions confondues la saison dernière.

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Beljo a renforcé sa réputation auprès des recruteurs anglais en marquant lors de la récente victoire de son club contre Sunderland en Ligue Europa. Des sources proches du dossier soulignent toutefois que Zagreb dispose d’une position de force dans les négociations à l’approche du mercato hivernal : son joueur est sous contrat à long terme jusqu’à l’été 2030.

Des clubs étrangers s’intéressent à l’attaquant devenu indésirable

Alors qu’un retour dans le Merseyside paraît désormais improbable, l’avenir de Richarlison devrait tout de même être fixé à la réouverture du mercato, au début de la nouvelle année. Des clubs brésiliens et turcs ont manifesté un vif intérêt pour lui ces dernières semaines, tandis qu’il cherche à jouer régulièrement en équipe première loin de Tottenham. De leur côté, Moyes et sa cellule de recrutement devront mener des négociations difficiles pour convaincre Zagreb de laisser partir Beljo en cours de saison.